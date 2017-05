La nueva Cultural tendrá 8 millones de presupuesto y espera alcanzar los 10.000 socios

Celebración, resaca deportiva y, en el siguiente paso, una nueva 'hoja de ruta'. Ya lo advirtió el director general de la entidad: sobre la mesa había dos carpetas, dos planes de acción en función de los resultados que se dieran en el terreno de juego.

Una de esas carpetas estaba destinada a una apuesta 'de continuidad' en el caso de que no se consiguiera el anhelado ascenso de categoría. Continuidad en el presupuesto, en la plantilla y en la forma de gestionar una sociedad anónima deportiva que con no poco esfuerzo ha logrado salir adelante después de estar a un paso de la desaparición.

La segunda carpeta será la que se quede finalmente sobre la mesa. En ella está la nueva 'hoja de ruta' a seguir con el ascenso de categoría en la mano.

8 millones, el nuevo presupuesto

Y en ese nuevo 'perfil' de sociedad anónima todo será muy diferente a lo vivido hasta la actualidad. Se mantienen algunos pilares, pero la estructura se modifica de forma notable. La Cultural conservará su filosofía como entidad: apuesta de entidad deportiva, cantera, filosofía de juego y equilibrio presupuestario.

Pero el entorno deja ver notables diferencias. La primera, en el terreno presupuestario. La entidad blanca pasará de los dos millones de euros (con un grueso destinado a amortizaciones) a un presupuesto ya calculado de 8 millones de euros.

De ese presupuesto inicial un total de cinco millones de euros serán aportados por la Liga de Fútbol Profesional con cargo a los derechos de imagen. El club cree factible generar de forma directa otros dos millones de euros y un millón más llegaría de aportaciones consideradas 'extraordinarias'.

Cambios deportivos

En todo caso la máxima interna, según se ha remarcado desde la propia entidad, es «el equilibrio presupuestario. Esta entidad no hará barbaridades de ningún tipo y se ajustará de forma estricta a un presupuesto real y factible».

A ese cambio en la estructura económica se unen cambios notables en el aspecto deportivo. Rubén de la Barrera y su equipo de trabajo se consideran aquí el elemento esencial de futuro. Sobre sus decisiones girará todo lo referente al terreno de juego. Y ahí, por doloroso que resulte, hay una realidad incontestable: la plantilla precisará de un buen número de altas, y las consiguientes bajas.

«El fútbol de Segunda División no tiene nada que ver con el de Segunda B. Las categorías están para algo», avanzó el técnico horas después de conseguir el ascenso. Sin ir más allá sus palabras dejan ver la necesidad de 'actualizar' una plantilla cuyo éxito hoy quedará para los anales de la historia en el deporte leonés.

Objetivo, 10.000 socios

En la nueva campaña, además, la Cultural tendrá que sumar a esos cambios económicos y deportivos el cambio 'social'. El objetivo en este campo tampoco tiene muchas dudas y la 'hoja de ruta' es determinante. La Cultural ya tiene la mirada puesta en alcanzar los 10.000 socios. «Es posible, factible y realista», se ha advertido desde el seno de la entidad blanca a leonoticias.

Lograr los 10.000 socios pasa por una política de previos «muy agresiva» por lo que se considera que no es «descabellado», llegar a ese número. Sumar tal número de fieles conllevará además que se multipliquen las 'relaciones' entre socios y entidad. Se podrá, por ejemplo, 'vender' de forma compartida el asiento cuando el socio no acuda a un partido concreto lo que supondrá ingresos adicionales al club y dinero para el propio socio. Y no será el único 'vínculo' entre las partes.

La Cultural y Deportiva Leonesa SAD tal y como hasta ahora es conocida es sólo el germen de un club que quiere no sólo consolidarse en Segunda División sino que, además, ha puesto la mirada en la Primera División.