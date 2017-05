«Esto es un regalo para todos»

Alegría desbordada, júbilo, emociones y reconocimiento. Superados por la felicidad y por el cariño de una ciudad entregada, la plantilla y cuerpo técnico de la Cultural ha festejado un ascenso con el que soñaban desde el día que llegaron a León.

«Es un orgullo haber hecho regalo a la gente y que la gente nos regale esto, toca disfrutar de estos momentos. El objetivo era ascender, lo hemos logrado y ahora intentaremos devolver todo esto con trabajo y, ojalá, luchando por subir a Primera», asegura Antonio Martínez.

Todos disfrutaron de una fiesta que pasará a la historia de la ciudad. Los leoneses y los culturalistas han arropado al equipo en una apoteosis que ha servido para poner un broche dorado a una temporada de ensueño.

«Es un orgullo para esta plantilla y para esta ciudad llegar al fútbol profesional. A la gente le pide que disfrute, pero que sepa que lo que tiene que venir superará con creces a lo ya vivido», afirma Rubén de La Barrera.

Toni, encandilado con León

Y es inevitable pensar en el futuro, en ese futuro tan prometedor que se avista en el horizonte culturalista, en Segunda División. La afición, por unanimidad, quiere que Toni siga vistiendo de blanco y fue uno de los más aclamados, pidiendo que se quede en León. El murciano ve con buenos ojos continuar en la Cultural.

«No sé cómo está el asunto, la verdad. La gente me tiene mucho cariño, se agradece. Lo cierto es que me encantaría seguir aquí, tanto la ciudad como el club me han marcado», señala Toni.

Emoción, alegria, fiesta y bailes conformaron un día que el culturalismo y León no olvidarán fácilmente. Es el día en el que se celebró que, 43 años después, la Cultural volvía a Segunda.