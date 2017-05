Dirigida por Mike Newell y protagonizada por Hugh Grant y Andie MacDowell, la película ‘Cuatro bodas y un funeral’ marcó entre los cinéfilos y quedó para el recuerdo como uno de los filmes más destacados en los Estados Unidos.

Dirigida por Rubén de la Barrera y protagonizada por Álex Gallar, en doble papel, Toni Villa y Julen Colinas, ‘Cuatro goles y un ascenso’ podría ser el nombre de la película de ficción, hecha realidad, que los jugadores de la Cultural y Deportiva Leonesa han rodado en ocho días.

La primera secuencia se rodó en Barcelona. El Mini Estadi era el escenario y el minuto 15 el código de tiempo. Álex Gallar cogía un balón en la frontal del área y se convertía en profeta en su tierra para, con ayuda de un defensa y la colaboración del portero, lograr que el balón rebasara la línea de gol por escasos centímetros. Fue el primer pase de una función que no acabaría en funeral.

La ciudad condal asistía a la segunda toma. Una auténtica obra de arte. Toni Villa, el menudito del equipo, se recorrió medio campo para sacar fuerzas de donde no quedaban y hacer el segundo tanto del encuentro en el minuto 54. Directo a la red, con fuerza, imparable para Varo; el tanto ponía firme sobre cemento para el rodaje de la película del ascenso.

La vuelta del Reino de León

El equipo cogió los bártulos y se trasladó con el staff técnico hasta su casa, León. Allí esperaban más de 13.000 actores secundarios que se quisieron sumar al largometraje de sus vidas. Uno de los principales, Julen Colinas, elcurrante, se quitó la gorra para culminar un contragolpe. Recibió la asistencia del artista, Gallar, y el vasco clavó su papel a la perfección para dar un soplo de tranquilidad al Reino, que veía planear fantasmas y que la película se podía convertir en una serie de terror.

El cuarto gol, el cenit del filme, tuvo como protagonista al que no falla. Álex Gallar dibujó la falta soñada por León para poner broche de oro una película de ‘óscar’. El guante de la zurda del catalán se deslizó sobre el balón para limpiar las telarañas de la escuadra de Varo y convertir el último plano en sueño, el que ahora viven los leoneses y del que no se deja de hablar en las calles. Porque esta vez no tocó funeral, tocó fiesta y eso es lo que vive León.