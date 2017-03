Antonio Martínez: «Es un día para demostrar de lo que somos capaces»

El capitán de la Cultural, Antonio Martínez, ya aguarda para regresar al equipo tras estar sanciado en la última jornada. El mediocampista recalca que el partido ante el Celta B es «un choque al nivel del que jugamos contra el Racing». Espera un estadio «casi lleno» y un «día grande para demostrar de lo que somos capaces».

El madrileño asegura que será un encuentro similar al del Racing en cuento a «intensidad», aunque el Celta B dispondrá un «planteamiento distintos». «Creo que nosotros llevaremos el dominio y, en cuanto a importancia, quizá este sea todavía más transcendente porque queda menos y hay menos posibilidades de fallar», explica.

Lo que no espera Antonio Martínez es un filial celeste que «ataque sin control» ya que conocen el potencial ofensivo de la Cultural. «Vendrán comedidos», añade. Esta idea dificere mucho de la Racing, que «no quería saber nada del balón, vinieron a encerrarse». «Sabíamos que iba a ser difícil, pero tuvimos dos o tres ocasiomes, que serán las que haya en un partido de playoff y habrá que materializarlas», señala.

Sensaciones de equipo grande

El capitán recalca que ante el Racing dieron «sensación de equipo grande, de líder», lo que les ha dado «confianza» para seguir así. «Nuestra sensación fue de absoluto dominio, de que íbamos a ganar. Lo más positivo es que no crearon ni una sola ocasión, dimos mucha sensación de seguridad defensiva», asegura.

En este apartado, en el defensivo, incide el mediocampista madrileño. «Todo el mundo habla de lo bien que atacamos, del trato exquisito de balón, de lo bonito de ver que es nuestro fútbol... pero lo importante es la presión al perder el balón, cómo guardamos la distancia, cómo adelantamos la línea defensiva para jugar lejos de nuestro área, siendo contundentes por arriba y en las contras. Últimamente, lo estamos haciendo muy bien», explica.

En este ámbito, el equipo ha tenido el refuerzo de Paco Regalón, un jugador al que conoce de su etapa en Soria: «Aportará seguridad, se coloca fantásticamente bien, es muy sólido, va bien por arriba y tiene buena salida de balón. Es muy completo, aportará mucho al vestuario y a nivel competitivo», afirma.

El capitán, casi al cien por cien

En los últimos encuentros, la Cultural está jugando con tres centrocampistas, algo que Antonio Martínez no ve mal, ya que los jugadores de la medular son «polivalentes, nos entendemos bien y hay complicidad». Afirma que él trata de aportar «experiencia, trabajo y espíritu competitivo», además de reconocer que está «casi al cien por cien». Recalca que «juegue quien juegue, estamos preparados» y que «ojalá el míster se tuviera que comer la cabeza para hacer el once durante toda la temporada».

Por último, califica la decisión de la semana pasada del Deportivo Palencia como «un acto muy feo» que no entiende. «Pero que cada club haga lo que quiera». Pide perdón a la afición, «aunque los jugadores no podíamos hacer nada», y agradece el apoyo, especialmente, de las últimas semanas. «Un equipo se hace grande por la afición y el entorno. Los jugadores somos transitorios, la afición y el sentimiento es lo que perdura. Si yo fuese de León, si viviera aquí, no tendría duda de ir cada día al estadio y disfrutar de este equipo», sentencia.