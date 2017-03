De la Barrera: «Se ha logrado el primer gran objetivo»

La alegría va por barrios, y ahora toca disfrutar a León. «Los objetivos parciales hay que celebrarlos como merecen», sostenía el técnico de la Cultural y Deportiva Leonesa tras el triunfo logrado en Palencia.

El conjunto de Rubén de la Barrera ha logrado la clasificación matemática para el play off con su victoria por 0-4. «Dejas de valorar muchas cosas cuando consigues varios logros», sentenciaba el míster para asegurar que «esta temporada uno se detendrá a valorarla más cuando termine».

Sin tiempo para excesivas celebraciones, reconoce que llevan un tiempo pretendiendo ser primeros pero el objetivo de play off «es bonito porque la categoría es compleja, grandes presupuestos no pueden jugarlo y se ha logrado el primer gran objetivo».

Sobre la goleada de su equipo ha opinado que han jugado «francamente bien» porque cuanto más presionaba el Palencia «más espacio encontraban los jugadores que hacen daño». Cree que el tercer gol fue decisivo y, a partir de ahí, se han limitado a evitar «cosas innecesarias» como que Iván viera la quinta amarilla, que jugadores acumulasen minutos y a la aparición de Forniés u Ortí.

El debut como central de Paco Regalón ha sido positivo para el equipo porque «ha estado francamente bien, nos ha dado todo lo que esperábamos». Por ello, le ha recordado al debut de Gianni contra la Ponferradina.

De cara a lo que resta de temporada, considera que la final contra el Celta sería «menos final» sino se hubiera hecho el trabajo este domingo. «Las sensaciones refuerzan la victoria y ahora hay que pensar en el Celta que será bonito».

El trabajo de toda la temporada, esos momentos no tan brillantes en los que el equipo no dejó de sumar, son los que permiten que no se haya perdido la posición. «Lo harán mejor o no tan estético pero se compite, y cuando hay que ir a la guerra van», exalta de la actitud de su plantilla.