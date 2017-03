«De los mil culturalistas que podían ir a Palencia, no van a ir ni a cincuenta»

Las relaciones entre la Cultural Leonesa y el Deportivo Palencia no se encuentran en su mejor momento. Después de que el club palentino no rebajase las entradas a los aficionados leoneses -cuestan 20 euros para no socios y pedían pagar un máximo de 15 euros-, la entidad leonesa envió un comunicado invitando a todos los socios deportivistas al próximo encuentro de la Cultural en casa.

«Espero que vengan todos los socios que quieran, estaremos encantados. Espero que muchos se puedan acercar a ver uno de los mejores choques de Segunda B de la temporada. Además, de Palencia a León no hay mucha distancia», señaló ayer el presidente de la Cultural Leonesa, Felipe Llamazares.

«Lo del comunicado es para que no haya rivalidad entre aficiones. A nosotros el mercado de Palencia nos interesa, de cara a abonados y simpatizantes y Palencia está cerca. Además, coincide que queremos llenar el estadio ante el Celta B. Hay que tener mucho cuidado con la violencia de los socios y nosotros recibimos a todos los palentinos con los brazos abiertos», agregó.

«Las relaciones con el Deportivo Palencia son ahora mucho más frías pero solo con los que llevan el club», añadió. «Cuando nos vengan a pedir azúcar, tendrán que ir al supermercado. Y si nos piden un partido amistoso, tendremos las fechas ocupadas», advirtió Llamazares.

El máximo mandatario del club leonés no entiende la decisión de Francisco Serrano, gestor económico del Deportivo Palencia. «Por lo menos 1.000 personas se habrían desplazado hasta Palencia al partido. Ahora, a lo sumo irán 80, si no son 50. Con las peñas que he hablado, han renunciando todas al viaje», reconoció el presidente, ya que la mayoría de las peñas leonesas han anulado el viaje a La Balastera al conocer el precio de las entradas. «A Mieres fueron entre 800 y 1.000 personas y pagaron 15 euros, y la distancia es similar a la que habría con Palencia», concluyó Felipe Llamazares.