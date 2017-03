«Creo en el karma, todo vuelve, y vamos a ganar en Palencia»

La polémica Cultural-Palencia no ha pasado desapercibida para la plantilla leonesa. Iván González, uno de los capitanes de la Cultural, reconoce que los jugadores están «con la afición». «Si acuden, será bueno para ambos, porque verán una victoria seguro. Si no, lo entendemos, porque el Palencia no ha tenido un trato justo con nuestra gente, no solo por el precio, sino en la comparación con otras aficiones», señala.

González recuerda que ellos fueron a jugar un amistoso a la capital palentina en verano, motivo que convierte en más inexplicable esta situación. «Pero como creo en el karma y todo vuelve, ganaremos», añade.

El central reconoce que saldrá al césped de La Balastera «igual que siempre, atacando» y considera que haciendo su juego e igualando la intensidad de los palentinos, «debemos llevarnos los tres puntos». «Somos la Cultu, hemos pasado por unas semanas no tan buenas, en las que no se había notado el trabajo de Doha, pero desde hace dos semanas hemos vuelto», afirma.

El germen de la ilusión

La Cultural viene de vivir un «ambiente muy bueno» ante el Racing en un «partido de otra categoría». «Dimos buena imagen, no perdimos el liderato y seguimos dependiendo de nosotros», asegura González que recalca que él contaba con el Celta B en la lucha por el liderato «desde que jugamos contra ellos». «No juegan con la presión que tenemos Racing y nosotros. La semana que viene viviremos un bonito partido, proponen el mismo fútbol que nosotros y espero que, si no son 9.000 como este domingo, sean 6.000 o 7.000 los que nos apoyen», incide.

Y es que para el central se ha generado una «ilusión» que espera que se traslade también «a los partidos a domicilio», empezando por el de este domingo en el que es consciente de que, si ve una tarjeta, no jugará ante el Celta B. «Iré al 100%, pero si hay una acción muy dividida la voy a intentara evitar, a no ser que cueste caro. Saldré a muerte, pero es cierto que nadie quiere perderse el siguiente encuentro», explica.

Dar la cara en la adversidad

La situación es crítica en el centro de la defensa con la lesión de Gianni. Iván González considera que ahora deben demostrar que «ante las adversidades somos también un gran club» y que «el que entre lo va a hacer muy bien». «Todos tenemos que dar un paso adelante», añade.

No se decanta por su nueva 'pareja' en el eje de la zaga. «Yeray ya ha jugado ahí y lo ha hecho muy bien, Forniés ya ha dejado ver su calidad y de Cano solo puedo tener buenas palabras, porque pese a no jugar, ha demostrado ser un gran compañero y jamás ha puesto una mala cara», explica. Acerca de Gianni reconoce que es un jugador «importante» pero que no hay «nadie fundamental» y menos en un equipo donde «hay jugadores que no tienen oportunidades y que serían titulares en cualquier otro lugar».

Por último, asegura que físicamente está «mejor que nunca» pese a haber pasado por un bache «en enero o febrero». Considera que si llega un refuerzo debe ser para mejorar «no solo en lo futbolístico, ya que el grupo es la base de todo» y sobre su futuro asegura que está «contento en León» y que, si la Cultural quiere, «no hay problema en seguir aquí».