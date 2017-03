«La del Palencia es una actitud discriminatoria»

La Cultural no estará arropada en Palencia por su afición. El motivo es que el club castellano ha puesto entradas a 20 euros y que no permite su venta en León, lo que ha provocado el enfado de la afición leonesa.

Felipe Llamazares, director general de la Cultural entiende «perfectamente» a su hinchada. «Quien está en contra de nuestra afición está en contra de nosotros. Es una actitud discriminatoria respecto a lo que han hecho con otros clubes, pero están en su pleno derecho», afirma.

El directivo culturalista reconoce que las relaciones con el CD Palencia son «frías, como no podía ser de otra manera». «Pero con sus gestores, que no son de Palencia. A su afición la tenemos como gente vecina, como una hinchada amiga que no tiene nada que ver en esto», añade.

Llamazares reconoce que no esperaban este trato por parte del Palencia, ya que «hablamos con casi todos los clubes para este tipo de acuerdos y ninguno nos pone trabas». Por ello, la Cultural ha decidido tomar la decisión de invitar a los aficionados palentinos al partido ante el Celta B «para que disfruten de un encuentro entre dos de los tres primeros clasificados».

Entusiasmados con la respuesta de León

«Entusiasmados y agradecidos». Así resume Felipe Llamazares el sentir del club con la respuesta de León en el partido ante el Racing, de la que destaca la «animación» de la grada. «No esperábamos esta respuesta. Estaba planificado por si pasaba, pero nuestra idea era superar los 10.000. Y cabe destacar el buen comportamiento de ambas aficiones», afirma.

Sobre el cierre de la venta online, de la que se expedieron unas 200 a aficionados racinguistas, el director general de la Cultural reconoce que el club habló con el Racing y la policía para tomar esa decisión. «Por motivos de seguridad, no podíamos dejar entrar en la grada de animación culturalista a aficionados de Santander», explica.

Contra el Celta B, otra entrada de cinco cifras

Asegura que la impresión de Aspire tras el partido fue «inmejorable» porque comprobaron que «la ciudad está implicada con el equipo». En el aspecto deportivo se le queda un sabor «agridulce» ya que «tuvimos ocasiones para ganar». «Esto demuestra que lo de la primera vuelta fue muy complicado. Queda el tramo final, pero con el calor de la afición será más sencillo recorrerlo», señala.

Por último, espera que esto haya sido el germen para que el Reino de León acostumbre a vestir sus mejores galas. «Ahora prima llenar el estadio más que lo económico. Esperamos superar los 10.000 espectadores ante el Celta B», sentencia.