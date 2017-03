«Si los aficionados de la Cultural no quieren venir, que no vengan»

El Club Deportivo Palencia ha decidido poner el precio de las entradas para el choque ante la Cultural Leonesa a 20 euros para no socios y a 10 euros para socios y también para acompañantes, ya que es el día de ayuda al club. El presidente de la entidad leonesa, Felipe Llamazares, telefoneó a Francisco Serrano, gestor económico del Deportivo Palencia, para intentar llegar a un acuerdo con el precio de las entradas, pero no hubo manera.

«Yo pongo el precio que creo conveniente para el club y es una decisión muy meditada», explicó Serrano. «Si ustedes no quieren venir, que no vengan. A mí lo que me interesa es tener el apoyo de mi afición, de mi gente. Quiero que arropen a los míos, nada más», añade.

Serrano sigue sin entender el revuelo que ha causado el precio de las entradas. «Veinte euros son veinte euros. No me van a hacer comulgar a mí con lo que ellos quieran. Yo no me enfadaría porque si tiene un precio fijado, pues tiene ese precio y punto. ¿O me enfado yo si ‘El Corte Inglés’ tiene un precio fijado en algún producto?», añadió el gestor económico del Deportivo Palencia.

Al no haber acuerdo final, el presidente de la Cultural Leonesa amenazó al club palentino con romper las relaciones que tienen. «Nos ha dicho que cuando le vayamos a pedir un partido amistoso, nos va cobrar la cantidad de 5.000 euros por jugarlo», concluye Serrano.