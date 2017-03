«Cuando el Reino aprieta, lo notamos nosotros y el rival»

No es un partido al uso, «son más que tres puntos» y por ello Benja, delantero de la Cultural y Deportiva Leonesa, pide a la afición leonesa que responda. «Les digo que se animen a venir, que nosotros lo vamos a dar todo, pero necesitamos su ayuda. Cuando el Reino de León aprieta, lo notamos nosotros y lo nota el rival», señala.

«Ellos van a traer mucha gente, pero nuestra afición va a responder. Los jugadores estamos con ganas, por la importancia del partido y por el ambiente. Jugando en casa, todo esto es positivo. Si fuera el rival, no sé si estaría preocupado, pero tendría más presión que en otros partidos pese a tener mucha gente de mi lado en el estadio», explica.

El delantero catalán no desmiente la trascendencia de este partido. «Están a dos puntos nuestro. Sería sumar tres más y que no los sumen ellos. Es importante, sería una ventaja trascendente, pero quedaría todavía ocho partidos, ocho finales», afirma.

«Nos jugamos lo mismo unos que otros»

El calendario es «difícil» para la Cultural, incide Benja, y por ello considera que leoneses y racinguistas «se juegan lo mismo». «Estamos muy cerca. Podemos pasar de ser líderes a no serlo en un solo partido», añade.

Considera que deben seguir la línea «de las últimas jornadas». Benja hace especial relevancia en el partido de la Mutilvera. «El fútbol tiene esto, que de una semana a otra cambian las sensaciones. Allí fuimos protagonistas, nos estaba costando últimamente, pero respondimos, también la gente de partido. No somos un equipo de once jugadores, somos un equipo de veinte futbolistas», asegura.

En Navarra marcó Ortí, un jugador «al que no voy a descubrir ahora». «No tiene tantos minutos como pensábamos, pero es que tenemos una plantilla muy competitiva. Es una locura que lleve nueve goles con esas oportunidades. Es muy importante que, si yo no estoy acertado, venga otro y marque», afirma.

«Estoy feliz, disfrutando y con confianza»

De hecho, Benja no esconde que en Mutilva no tuvo su día. «Hay días que el balón no quiere entrar y otros que, sin ocasiones, metes dos goles y parece que has hecho un partidazo. Esperemos que quede en anécdota y que este fin de semana vuelva a marcar. Me siento bien, con confianza, estoy disfrutando, tranquilo y feliz, y espero que todo esto sirva para el objetivo del ascenso», explica.

Por último, el catalán señala que el partido del domingo será un duelo «de estilos». «Ellos son un equipo con grandes individualidades, fuertes arriba y atrás, muy compensandos. Nosotros no sabemos jugar a otra cosa que no sea ser protagonistas con el balón, teniendo posesión y paciencia. Será un partido bonito, de tú a tú, sin miedo», sentencia.