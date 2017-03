Óscar Fernández, la primera baja para la 'batalla'

La batalla por el liderato ya tiene su primera ausencia confirmada. Óscar Fernández, extremo cántabro del Racing, se retiró en el entrenamiento matinal de este lunes del cuadro de Viadero con una dolencia en el recto anterior de la pierna izquierda.

Todo apunta a que se trata de una rotura de fibras, pero hasta que no se produzca un diagnóstico concreto, no se podrá conocer el alcance exacto de la dolencia. Lo que está claro es que el canterano racinguista no podrá entrar en la convocatoria para el partido del domingo en León.

Gafado ante la Cultural

Óscar Fernández ha pasado de la alegría a la tristeza en apenas unas horas. Fue el autor del tercer tanto ante la Ponferradina, su primer tanto de la temporada, ya que se ha pasado bastante tiempo lesionado. Y es que hace exactamente una vuelta del campeonato, en el partido de ida frente a la Cultural el extremo cayó sobre su hombro y sufrió una luxación en la articulación, que le obligó a pasar por el quirófano y le dejó fuera durante tres meses.

Óscar Fernández vuelve así a la enfermería, donde se encontrará con los lesionados de larga duración Borja Granero y César Díaz. La baja del extremo de Piélagos abre la puerta como principal alternativa en las bandas del ataque al prometedor Pau Miguélez para ir sumando más minutos con el primer equipo.