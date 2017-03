Gallar: «Ganar sería dar un golpe encima de la mesa»

Ya ha comenzado la semana del partido más importante, hasta el momento, de la temporada. La Cultural y Deportiva Leonesa prepara ya el duelo de este domingo ante el Racing, un partido que para Álex Gallar tiene la importancia de «dar un golpe sobre la mesa».

«Tenemos muchas ganas, desde que acabó el partido en Pamplona estamos pensando en este partido. La victoria no será definitiva en ninguno de los casos, pero es importante ganar para la moral y para el sentimiento de la afición. Vamos a por ella y estamos capacitados para conseguirlo», señala.

El extremo catalán recalca que la afición les va dar «muchísimo» porque «son conscientes de lo que está en juego». «En Santander lo son y se han movilizado. Esperamos que en León lo hagan, les necesitamos», afirma. Gallar considera que no solo «influye el balón» en un partido así, «también la cabeza del jugador». «Hay gente que está acostumbrada a estos escenarios. La ansiedad no nos tiene que poder, debemos controlar el partido como si no hubiera gente», añade.

«Trabajamos para días como este»

El atacante culturalista considera que uno se hace jugador «para estos días». «A todos nos gustaría jugar con 10.000 personas siempre, hay que intentar aprovechar ese empuje. Siempre trabajas para estos partidos, para los importantes», agrega. Por ello están entrenando para «llegar de la mejor manera el domingo», ya que este es un encuentro «que demuestra hacia dónde va un equipo». «Todos tenemos unas ganas enormes de estar en este partido», afirma.

A este partido llega la Cultural tras volver a ganar fuera, ante la Mutilvera. «Era importante ganar fuera de casa, llevábamos tiempo sin hacerlo. El equipo respondió, es importante ganar pero más aún las sensaciones que dimos», asegura.

«El empate, si perjudica a alguien, es a ellos»

Por ello, cree que tiene que ser ellos mismos ante el Racing, ya que son «mejores que cualquiera» en su propio estilo. Gallar recalca que saldrán a por la victoria y que no les vale el empate, pero «si alguien perjudica ese resultado es a ellos». «Están esperando este partido para darnos caza. Si empatamos, seguiremos líderes», acalra.

El catalán considera que tienen que seguir «a lo nuestro, haciendo historia» en un duelo de estilos. «Tienen un juego más directo, jugando por fuera y tirar centros. Con Abdón Prats son más fuertes, físicamente son muy potentes. Debemos ser fieles a su estilo y generar ocasiones de gol», explica.

Por último, tiene claro que habrá fases del partido donde sufrirán y considera que deben vigilar «el juego aéreo y las segundas jugadas» del Racing. «Parecen un martillo. No paran de hacer su juego, tan diferente del nuestro, pero que les da resultado. Intentaremos ser dominadores, adelantarnos y no parar», sentencia.