«Ya es hora de que León disfrute del fútbol profesional»

De grandes escenarios, citas importantes y de ambos clubes sabe bastante. Daniel Rodríguez 'Txiki' echa la mirada atrás. Recuerda sus primeros pasos en el fútbol y rememora aquel salto a la Cultural. Fue el inicio de un imparable ascenso que le llevó a jugar en Primera, con el Racing, tras dar el salto directo desde el Reino de León hasta El Sardinero.

En lo deportivo, ahora estos dos clubes viven una situación similar, totalmente distinta a la diferencia que había entonces. Se medirán, este domingo, en la batalla de las batallas por el primer puesto del Grupo I de la Segunda B. Txiki, que defendió ambos escudos, no se perderá este partido.

«Me gustaría que ganara la Cultu, apuesto por un 1 en la quiniela», afirma el exjugador de ambos clubes, que reconoce que tiene «más cariño» al conjunto leonés «pese a que el Racing me dio la oportunidad de jugar en Primera».

«Si gana la Cultu, dará un paso de gigante»

Recalca que sigue algo más a la Cultural y que fue a verles al partido contra el Tudelano, que le queda cerca de San Sebastián, su tierra. «Espero no ser gafe», bromea. «Me han hablado maravillas de este equipo. Pasé por León antes de Navidad y se respiraba un gran ambiente y mucha ilusión», señala.

Txiki incide en que es un partido «muy importante» y que el Racing necesita más la victoria. «Queda mucho todavía, pero es trascendente en la lucha por el primer puesto. Si la Cultural gana, se va a cinco puntos. Sería un paso de gigante. Si gana el Racing, la Cultu seguirá ahí, a solo un punto. No es final y, si se queda segundo, hay opciones de ascender», explica.

Para el exjugador guipuzcoano se miden «dos equipos muy fuertes, que aspiran al ascenso». «Aunque lleven buenas trayectorias, este es un partido diferente y no importa nada de eso», añade.

«La grada tendrá un papel fundamental»

Txiki considera que el papel de la grada será «fundamental». «No tiene nada que ver, y más en Segunda B, jugar con un Reino de León lleno o hacerlo con 800 personas. He vivido un partido de playoff ante el Xerez en el que calentando ya había 8.000 personas y se nota, es un jugador más», afirma.

Espera que la afición de León «responda» y hace un llamamiento para que la gente acuda en masa al Reino de León. «Es fundamental. Al fin y al cabo, para la ciudad y para el club es muy importante ascender a Segunda, no tiene nada que ver con la Segunda B. La Cultural ya se merece probar el fútbol profesional, en cualquiera de sus dos categorías», asegura.

Los recuerdos culturalistas de Txiki

El jugador donostiarra tiene grandes recuerdos de la Cultural. Asegura que tuvo buenos y malos momentos, ya que empezó una etapa «algo peor», pero también vivió un playoff «en el que hicimos 12 puntos, en otros grupos se ascendió con 10, pero nos quedamos sin subir», o la inauguración del Reino de León.

No es capaz de quedarse con un solo momento. «Recuerdo los partidos de liga justo antes de ese play-off, la inauguración del Reino de León, el 0-4 en Toledo...», afirma. Pero quizá el más memorable fue el partido, ante el Racing, en Copa del Rey, donde con su gol derrotó a los santanderinos. «En ese momento firmé mi contrato con ellos. Nando Yosu me quería ya para jugar en Segunda», añade.

Su marcha al Racing

Recuerda que durante la temporada anterior ya se había hablado del interés de muchos equipos «pero no había ninguna oferta firme». «Después de aquel partido contra el Racing, contactaron con mi representante. Tuve una reunión con Quique Setién y el psicológo del Racing a medio camino entre Santander y León porque quería valorar el aspecto personal», explica.

Firmó el 28 de diciembre con los cántabro y recuerda que sus últimos días en León fueron «tensos». «Ganamos 4-2 a la Gimnástica de Torrelavega en el último partido que jugué, pero en el siguiente, el último antes del parón de Navidad, no estuve convocado», recuerda, aunque se queda con que «la gente me paraba por la calle y me deseaba suerte».

«En esa situación juegas con más tensión»

Explica que en esa situación es «algo más difícil» centrarse en el fútbol, aunque «lo que te gusta es jugar». «Es cierto que estás con tensión por si te lesionas, ya que se puede frustrar toda la operación. Al final todo salió bien, pero hasta que no está firmado, no te puedes confiar», afirma.

Al igual que con aquel fichaje, la Cultural no se puede confiar. Pase lo que pase, queda mucho, recalca Txiki. Desea de corazón que gane los leoneses y poder disfrutar del equipo que le dio la oportunidad de cumplir su sueño en una categoría superior.