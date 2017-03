Ortí: «Esto nos da fuerzas para el próximo domingo»

«Esta victoria nos da fuerzas y ánimo para jugar contra el Racing». Jorge Ortí, autor del único gol y, a la postre, el tanto de la victoria en el Mutilvera 0-1 Cultural, considera que el triunfo en tierras navarras es «muy importante» en un campo «muy difícil». «Somos líderes, dependemos de nosotros mismos en un partido vital como el del domingo que viene ante el Racing. Después de ganar, lo afrontamos todavía con más ganas», explica.

El aragonés asegura que tuvieron ocasiones pero que «el balón no entraba». «Hay días que tienes una y es gol, otros días pasa como hoy. Lo importante es que el trabajo fue bueno, el césped no nos venía del todo bien, pero seguimos igual, con paciencia y lo importante son los tres puntos», señala.

Ortí deja claro que trabaja «desde el primer día» para entrar en el once. «Es lo que he intentado, trabajar al cien por cien para convencer al míster. Tengo que seguir así. Si soy titular, bien, si no, a seguir trabajando», explica.

Ahora, el aragonés afirma que no van a prestar demasiada atención a lo que hagan los demás equipos pero espera «que los de arriba se dejen puntos». Respecto al partido del Racing, incide en que es un rival «muy complicado» y que será un día «clave». «Estará el campo lleno, espero que la gente de León apoye como cada domingo. Con su apoyo y la motivación que tendremos, lograremos la victoria», concluye.