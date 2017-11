Ciclismo Miguel Ángel Benito: «La primera victoria está muy cerca, al alcance de mi mano» Miguel Ángel Benito, con la catedral de fondo, durante la entrevista con leonoticias. / Sandra Santos Entrevista a Miguel Ángel Benito El ciclista profesional leonés del Caja Rural considera que su futuro es incierto y no descarta la idea de dejar el ciclismo tras el 2018 pese a tener solo 24 años | Sus retos son el primer triunfo profesional y disputar una Vuelta a España que se le resiste DANI GONZÁLEZ León Viernes, 17 noviembre 2017, 11:04

Estar acostumbrado al éxito y que, de repente, las cosas no salgan como esperas, es complicado de asumir. Pero no para una cabeza bien amueblada como la de Miguel Ángel Benito, ciclista profesional leonés del Caja Rural-Seguros RGA, al que la fortuna abandonó hace un par de temporadas, pero el tesón es más fuerte que la ausencia de suerte.

Una caída en el inicio de 2016 complicó su temporada. Otra más, en la pasada temporada, le dejó parado casi hasta junio. Pero, siempre sonriendo, vuelve a la bici, con ilusión y ganas de demostrar que tiene mucha valía en sus piernas.

«Esta temporada no se la deseo a nadie» MIGUEL ÁNGEL BENITO

No niega lo evidente: «Esta temporada no se la deseo a nadie, ha sido para olvidar». Y eso que la afrontó con ilusión, con un gran estado de forma que se fue al traste con una caída en el Tour de San Juan, en Argentina. «Tuve una lesión en la rodilla, pero no encontramos el motivo. Lo que podía ser una baja de tres semanas, pasa a tres meses sin entrenar», recuerda.

Tras volver a competir en la Vuelta a Castilla y León, con «sensaciones malísimas», una concentración en altura en julio fue su gran momento del año: «los test daban que tenía una gran condición física, lo que ocasionó un cambio de planes y me preinscribieron a la Vuelta». En América rozó su primera victoria profesional y acabó la temporada en el Tour de Guangxi, en China.

Un futuro «incierto»

Ya se han acabado sus vacaciones y ya ha vuelto a competir. El objetivo es «tener salud» y evitar que haya caídas en principio de temporada. «Decía Pablo Lastras que, si de algo se arrepentía en su carrera, es de no haber tocado lo suficiente el freno. Quizá me pase a mi que, por juventud y ganas, arriesgo demasiado y eso acaba en caídas y lesiones», explica.

«La retirada ha pasado por mi cabeza» MIGUEL ÁNGEL BENITO

Estas caídas le han privado de llegar a alcanzar su mejor punto de forma en estas dos últimas temporadas, algo que espera corregir esta temporada, la última de su contrato con Caja Rural. Por ello, no sabe «en qué punto de mi carrera deportiva estoy». «De momento es un continuará, pero hay tres caminos: renovar, cambiar de equipo o dejar el ciclismo. No me planteo el futuro porque es totalmente incierto, solo me centro en conseguir dar el mejor Miguel Ángel Benito posible», señala el leonés.

Reitera que no descarta la retirada, pese a tener solo 24 años. «Pasa por mi cabeza y la de todos en algún momento, está el tema muy complicado en el mundo del ciclismo y no he sido capaz de ser regular», lamenta Benito, que no ha dejado sus estudios de Inef porque «el final de una carrera deportiva está a la vuelta de la esquina, cuando menos te lo esperas llega», afirma.

«Disfrutaré mucho esta temporada, quizá sea la última»

Nunca pierde la sonrisa. Menos aún cuando un grupo de niños acude corriendo a él para pedirle un autógrafo. Tras atender a los pequeños aficionados, se atreve a hablar del futuro más próximo, la temporada venidera: «es un reto, un reto apasionante que tengo que disfrutar. Puede que sea mi última temporada, es la mejor forma de planteárselo. Es como aquellos que dicen 'disfruta como si fuera el último día de tu vida'. Pues eso, voy a disfrutar como si fuera la última temporada de mi carrera».

«Estoy preparado para mi primera victoria, lo veo más cerca que nunca» MIGUEL ÁNGEL BENITO

Pero, pese a plantearse el 2018 como un año para disfrutar, tiene objetivos. El primero es estrenar su casillero de victorias profesionales. Siempre ha estado «cerca», señala, y recuerda las oportunidades en la Vuelta a Burgos en 2015, en la Coppa Agostoni en 2016 y en el Tour de Utah en este 2017. «Me faltó experiencia y me sobró inexperiencia. No estoy acostumbrado, no sé cuando es el momento de sprintar, de atacar... a base de dar tiros al palo sabes donde está la portería y equivocarse es el único camino para triunfar», explica.

Por todo ello, se siente preparado: «Veo el triunfo más cerca que nunca, está al alcance de mi mano y espero lograrla en un periodo corto de tiempo».

A la cuarta... ¿irá la vencida?

El otro gran objetivo de la temporada de Miguel Ángel Benito es disputar la Vuelta a España. «Es la gran asignatura pendiente». Y es que han sido tres años con la ronda española entre ceja y ceja, pero sin que acabe de llegar ese momento: «esperemos lograrlo al cuarto». «Si todo va bien, si no hay enfermadades ni caídas, espero estar en la línea de salida», asegura el leonés.

«Me gustaría tener galones para liderar el equipo» MIGUEL ÁNGEL BENITO

Pero todavía no sabe ni cuál será su calendario ni cuál será su papel en el equipo. Lo que si sabe es qué rol le gustaría tener. «Me gustaría ser un hombre de confianza, ser capaz de liderar al equipo, no solo en el aspecto de ser el último corredor, sino también en el ámbito de dar estabilidad. Es una facultad que puedo tener, que he desarrollado en las categorías inferiores y que en el equipo me han invitado a llevar a cabo. Me gustaría lograr esa victoria y tener un galoncito algún día para disputar las etapas», incide.

Mucha calidad y poca unidad entre las promesas leonesas

Mira al futuro, pero no solo al suyo. También al del ciclismo leonés, donde ve un bloque «muy bueno» al que le falta «unidad». «Salgo a entrenar con mi hermano, pero otros chicos de la edad van cada uno por su lado. Falta unión. Somos cuatro gatos, hay pocos ciclistas en León que quieran pasar frío, pero calidad sobra», explica.

Pese a todo, Miguel Ángel Benito recalca que «si hay ciclistas capaz de salir en León con la climatología que hay las pocas facilidades que se han dado hasta ahora, es que calidad sobra». «Espero que den el salto a profesionales, porque hay mucha madera. Carlos Álvarez, mi hermano Pablo, Marcos González, Santi Alcoba... son muchos y de calidad, necesitan una oportunidad», afirma.

Futuro. Esa es la palabra que pasa por la cabeza de Miguel Ángel Benito. Porque el suyo es incierto, aunque confía en que esta temporada salga todo a pedir de boca, que la fortuna que le ha abandonado en las dos últimas temporadas llegue, toda junta, y completar un gran año en el que lograr sus dos grandes objetivos: la primera victoria profesional y disputar la Vuelta. Si eso sucede, no tiene duda de que su futuro se esclarecerá y seguirá ligado de forma profesional a la bicicleta.