Benito regresa a la competición tras «salir de un agujero» a causa de su lesión
Martes, 10 abril 2018

La suerte y Miguel Ángel Benito están reñidos. Una caída en la Etoile de Besseges, a principios de marzo, obligó al leonés del Caja Rural-Seguros RGA a abandonar con un golpe en la rodilla. Lo que parecían unos días de baja acabaron siendo dos meses en el dique seco.

Una vez más, el principio de temporada de Benito se frustraba por una lesión. «Han sido semanas complicadas, vuelves a ver que, de nuevo, no tienes soluciones por culpa de una lesión difícil de diagnosticar», explica.

El corredor leonés señala que el problema estaba bajo la rótula, con una irritación y una inflamación que se multiplicaban al montar en bicicleta. «No se veía nada en las resonancias, pero los fisios de León, que son muy buenos, me han ayudado mucho», afirma Benito.

El ciclista del Caja Rural sufría una condromalacia rotuliana y la única solución era reposo. «Me precipité, porque los deportistas parados siempre queremos volver cuando antes. Y retrocedí en mi recuperación. Tras una 'bronca' de mi fisio, le hice caso, reposé diez días y he podido volver», asegura.

Regreso a la carretera y próximos retos

Regresó este domingo en la Klasika Primavera de Amorebieta donde no pudo acabar la carrera. «Las sensaciones fueron malas, me dolía todo. Pero era lo que entraba en el guión», explica Benito, que es consciente de que es una oportunidad perdida, «como otras tantas». «Y todas las oportunidades que pasan, están perdidas, ya no vuelven», afirma.

Reconoce que «el que más se ha presionado para volver he sido yo» y que, pese a no estar «en mi mejor momento físico», sabe que «tenemos mucho trabajo por delante, pero confío en poder con ello».

Sus próximos retos son la Vuelta a Castilla y León (20-22 de abril) y alguna carrera antes de final de mes. El resto no está cien por cien definido, pero es probable que esté en el Tour of Norway, Tour des Fjords y las Hammer Series.

«Pero mi gran objetivo sigue siendo la Vuelta a España», espeta Benito, que valora muy positivamente la invitación de Caja Rural y otros dos equipos españoles, Murias-Euskadi y Burgos-BH, a la ronda española.