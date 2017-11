BM La Virgen no levanta cabeza Los leoneses caen ante el Aula Valladolid y continuan en penúltimo puesto LEONOTICIAS Domingo, 19 noviembre 2017, 23:16

Tras la victoria conseguida la jornada anterior ante Pizzeria La Nonna Balopal los leoneses del Vitaldent León Balonmano La Virgen querían volver a sumar, en esta ocasión lejos de su feudo, pero no pudo ser y cayeron ante el Aula Valladolid por 34-30.

El partido comenzó con una muy buena defensa por parte de los locales sobre todo en su eje central caracterizado por la rocosidad y la veteranía de su poste defensivo. Este hecho provocó que el Vitaldent León Balonmano La Virgen lo tuviera muy complicado a la hora de elaborar su juego y poder traspasar dicha defensa. Los visitantes no estaban acertados de cara a portería ya que en ocasiones claras la mala fortuna se cebaba con ellos. La diferencia se iba incrementando poco a poco así que Antonio Alamillo se vio obligado a pedir un tiempo muerto temprano ya que no quería que los locales se fueran más en el marcador. Pero dicho tiempo muerto no cambió mucho la situación ya que los locales seguían a lo suyo y se llegó al término de los primeros 30 minutos con un 17-12.

La segunda parte fue más de lo mismo aunque los visitantes tirando de garra y carácter en ciertos momentos consiguieron que los locales no se fueran mucho más en el marcador. El dominio del Aula Valladolid era notable a pesar que en ciertas ocasiones los jugadores locales errasen sus lanzamientos al intentar diferentes y variados lanzamientos de habilidad ya que si no la diferencia en el marcador hubiera sido mucho más abultada. El Vitaldent León Balonmano La Virgen con varios aciertos defensivos consiguieron reducir la diferencia que a falta de dos minutos se colocaron a solo dos goles de diferencia pero esta reacción no fue suficiente porque los locales no se daban por vencidos y finalmente se llevaron el partido con un 34-30 a su favor.

Tras esta derrota el Vitaldent León Balonmano La Virgen sigue penúltimo en la tabla clasificatoria pero hay debe pensar en la próxima jornada en la que recibirá al Atletico Valladolid Zaratán que milita en la cuarta posición.