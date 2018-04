«Vamos a ir a muerte por el ascenso, pero no tenemos la presión de otros rivales» Aléix Pérez y Marina González, en leonoticias. Aléix Pérez, entrenador del Cleba, y Marina González, capitana del equipo leonés, analizan la temporada y el futuro playoff de ascenso a División de Honor DANI GONZÁLEZ León Martes, 10 abril 2018, 20:47

Sin presión pero con ilusión. Este es el mensaje que lanzan desde el Cleba León, en la boca de su entrenador, Aléix Pérez, y de su capitana, Marina González. Después de conocer que jugarán la primera eliminatoria ante el Pereda, «el rival deseado por desplazamiento», el equipo leonés no se pone límites.

Después de un sorteo benévolo y con «cierto lío» con la repetición del mismo, el BM Pereda será el rival de los leoneses. Tendrán casi un mes para prepararlo algo «a lo que nos adaptaremos» con una «mini pretemporada» que tendrá su culmen en el Campeonato Nacional Universitario de Almería del 20 al 22 de abril.

Se ponen una buena nota a la temporada y Aléix Pérez sostiene que ha «respondido en la pista» a los que creían que el Cleba era una plantilla de mitad de tabla. «Ellas lo han dejado claro: son equipo de playoff».

Destaca la juventud y la apuesta por jugadoras de la casa. Marina González, pese a sus 23 años, es una de las veteranas, algo que «me ha sorprendido, porque suelo ser la benjamina y ahora soy una de las jugadoras con más experiencia».

Sobre las opciones de ascenso, lo dejan claro: «vamos a por tods». Pero no se ponen a la altura de otros clubes que «han tirado de talonario para ascender». «Nosotras no tenemos esa presión de ascender sí o sí. Esto es un proyecto, no pasa nada si no subimos este año», explica Aléix Pérez.

El entrenador del Cleba deja claro también que «si ascendemos, mantendremos el bloque y el proyecto» por lo que el salto de categoría tampoco supondrá un cambio estructural en el club. Primero deberán superar al Pereda para disputar una 'final four' en una sede todavía por fijar. «Ojalá sea León, pero eso no depende de nosotras», asegura Marina. «Lo importante es estar, si es en León, mucho mejor», añade Aléix Pérez.

Con la intención de cumplir una promesa si ascienden «aún por definir» y abierta a las ideas de los usuarios de leonoticias, el Cleba espera tener que volver a pasar por el plató de leonoticias para celebrar el ascenso.