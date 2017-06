El Granollers llega con el objetivo de alargar su presencia en la Copa l equipo catalán llega justo de efectivos, sobre todo en el lateral derecho, con sólo Jorge Silva como zurdo, en una competición que significará el debut como primer entrenador del Granollers de Antonio Rama EFE Viernes, 9 junio 2017, 11:29

El Fraikin Granollers, que se enfrentará este viernes contra el Bidasoa Irún (12.30), llega a León con el objetivo de alargar lo máximo posible su singladura en la Copa del Rey de balonmano.

El equipo catalán llega justo de efectivos, sobre todo en el lateral derecho, con sólo Jorge Silva como zurdo, en una competición que significará el debut como primer entrenador del Granollers de Antonio Rama, ya que Carlos Viver se encuentra en Ucrania con la selección nacional femenina.

"Me hace mucha ilusión, pero no tengo la sensación de debut, que no esté Carlos es una anécdota", puntualizó Rama, que avisa sobre la peligrosidad del rival de mañana.

"El Bidasoa es un equipo que defiende muy bien y tiene muchas variantes en defensa", destacó el técnico, que, a pesar contar con lo justo en la posición de lateral derecho, enfatizó que si su equipo defiende bien atacará "menos en estático".

Precisamente los focos estarán centrados en Silva, el único en su puesto en estos momentos por la lesiones de Mamadou Gassama y Álex Márquez.

"Silva está entrenándose bien, tiene confianza, por lo que tendremos que buscar formas para darle descanso y más si la competición se alarga", reconoció Rama.

El técnico del conjunto vallesano se lleva a 16 jugadores, todos los disponibles del primer equipo, así como a dos del filial, el portero Marc Guàrdia y Adrià Cumplido, que aún tiene molestias en un aductor.

Uno de los candidatos a entrar en la convocatoria era el joven Ian Tarrafeta, pero tiene los exámenes de selectividad la semana que viene y el club ha dado prioridad a los estudios del jugador.