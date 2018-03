El Cleba ya es de playoff Cabello, en una imagen de archivo. / Peio García El conjunto leonés vence con sufrimiento al Seis do Nadal en un partido con un marcador muy alto y ha certificado su presencia en la fase de ascenso DANI GONZÁLEZ Sábado, 17 marzo 2018, 19:15

Todo el esfuerzo de la temporada ya ha tenido su premio. El Cleba ha vencido 34-35 a domicilio frente al Seis do Nadal y las leonesas ya han certificado su presencia en la fase de ascenso a División de Honor.

34 Seis do Nadal Abad (9), Almuiña (1), Lorena Barreiro (11), Andrea Barreiro (6), Corredoira, Ferreira (3), Francisco, Gil (2), López, Orge, Varela (2), González, Piñeiro 35 Cleba Vidal (p), Algorri, Andrés, Cabello (2), Del Olmo (2), Estrada (5), Marina (7), Seco (p), Mazza (4), Vara (2), Viñuela (10), Gallego (1), Lorenzo (2), Villafañe PARCIALES 4-3, 6-5, 6-9, 9-12, 13-16, 17-17 (descanso), 21-20, 25-23, 26-27, 28-31, 30-31, 34-35 (final) ÁRBITROS Murias Rodríguez y Menéndez Rodríguez. Excluyeron a Ferreira (2), Gil (2) y a Orge (2) por parte del Seis do Nadal y a Cabello, Marina y Mazza por parte del Cleba

El conjunto leonés ganó pero sufrió mucho. Desde el inicio del partido, las gallegas demostraron que querían ganar, que no se iban a rendir pese a la teórica superioridad de las de Aléix Pérez. El choque fue muy igualado en sus inicios, pero con el Seis do Nadal siempre por delante.

El primer cambio de ritmo lo dio el Cleba que, pese a todo, no estaba encontrando la manera de detener el ataque local. Las de Aléix Pérez lograron un parcial 0-4 que les colocó por delante, pero el partido estaba muy alocado, descontrolado, algo que no convenía al conjunto leonés que vio como en el tramo final de la primera, Seis do Nadal empató el choque.

En el inicio de la segunda mitad, las gallegas volvieron a ponerse por delante. El guión era similar, pero con las locales mandando con algo más de autoridad. Los ataques seguían dominando por encima de las defensa y, de nuevo, una racha del Cleba les puso por delante con autoridad.

La renta de tres goles que cosecharon las de Aléix Pérez no fue suficiente para dejar el partido cerrado, ya que Seis do Nadal batalló hasta el último instante, pero el triunfo cayó de lado leonés, que certificó su presencia en la fase de ascenso.