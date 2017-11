LEB Plata Victoria y oxígeno para Agustinos Lance de un partido de Agustinos. / Peio García El conjunto leonés cierra su triunfo ante el filial de Baskonia en el último cuarto en un choque en el que no apareció Medina DANI GONZÁLEZ Sábado, 18 noviembre 2017, 22:42

Nueva victoria, de nuevo en casa, para Agustinos ante un rival en depresión, que no supo aprovechar un mal día de Medina, solapado con las grandes actuaciones de Norris, Kavas y Smith. Los leoneses vencieron 76-61 al filial de Baskonia y regresan a la mitad de la tabla.

76 Agustinos Eras Medina (4), Kavas (17), Norris (14), Vázquez (7), Smith (18) – cinco inicial – Sanz (5), Diez, De La Red, Cachón, Oliva, Carrasco (4), Bouzán (7) 61 Baskonia Mulaomerovic (3), Ramón, Gluditis (14), Royo (2), Kurucs (10) – cinco inicial – Nesic, Esteban (2), Macura (7), López (17), Raieste (6) PARCIALES 19-13, 38-30, 51-42, 76-61 ÁRBITROS Aranzana García y García González

Fulgurante fue el inicio de partido del conjunto colegial, con una defensa que desesperó en estos primeros compases al ataque de Baskonia. Los números ofensivos de Agustinos no eran de órdago, pero el buen hacer sin balón ocasionó un 10-0 de salida para los de Jorge Álvarez.

Casi cuatro minutos tardó Baskonia en estrenar el marcador, pero fue un estímulo para ellos, que recortaron diferencias y se llegaron a poner a dos. Agustinos, muy atento en el rebote con una gran actuación en este ámbito de Vázquez, Kavas y Smith, volvió a pegar un arreón en el final del cuarto para poner algo de tierra de por medio.

Baskonia aguanta el tipo

El partido pasó a moverse por rachas en el segundo cuarto, pero estaba claro que costaba, y mucho, anotar. Con tanteadores bajos, algo que no suele favorecer al ritmo más alocado de Agustinos, el cuadro leonés empezó a tomar más ventaja.

Llegó a tener hasta once puntos de colchón, pero los alaveses no se iban del partido, pese a que el arma de los vascos, el lanzamiento exterior, no estaba funcionando, en este caso, en ninguno de los dos bandos.

Un buen inicio en defensa del tercer cuarto permitió a Agustinos romper la barrera de los diez puntos y comenzar a impacientar al cuadro vasco, que pecó de precipitación a la hora de anotar, algo que no acabaron de aprovechar, con un ataque tibio, los de Jorge Álvarez.

Agustinos cierra el partido

Reaccionó Baskonia, que se llegó a poner a cinco de los leoneses, pero el conjunto colegial despertó a tiempo para ponerse nueve arriba antes de iniciar el último cuarto.

En el último periodo, los visitantes tenían que arriesgar para tratar de superar a un Agustinos no demasiado acertado en la anotación, pero muy sólido atrás. Quien arriesga gana, en ocasiones, pero en otras sufre castigos más severos, como sucedió con Baskonia.

El marcador comenzó a crecer, llegando a colocarse en 20 puntos de diferencia para los leoneses, pero finalmente la renta se quedó en 15 puntos.