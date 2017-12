Un remozado CB Bembibre busca la sorpresa para despedir el año

Después de cerrar la primera mitad de la fase regular de la Liga DIA dando un paso muy importante en la lucha por la permanencia, Embutidos Pajariel Bembibre, que derrotó entonces a Movistar Estudiantes, vuelve a jugar en el Bembibre Arena para iniciar la segunda vuelta. Para despedir el 2017, llega al Bierzo SPAR Citylift Girona, principal aspirante a desbancar a Perfumerías Avenida del trono en las competiciones nacionales. Desde las 19:00 horas de este sábado, con las cámaras de Teledeporte para dar lustre a un duelo de campanillas, las rojillas intentarán dar la sorpresa con la ayuda de dos piezas básicas: Saicha Grant-Allen, que podría debutar tras llegar este viernes a España, y su afición, que ha vuelto a hacer de su pabellón un fortín.

De hecho, en esta temporada, tras iniciar el curso con cuatro derrotas consecutivas, las de Fran García se repusieron venciendo en San Sebastián al hasta entonces invicto IDK Gipuzkoa. Pese a que no consiguieron vencer más a domicilio en la primera vuelta, encadenaron cuatro triunfos consecutivos jugando como locales. Ya lo dice el refrán: “No hay quinto malo”. No habría mejor manera de decir adiós al 2017 y recibir al nuevo año que con un triunfo ante SPAR Citylift Girona, uno de los mejores equipos de España.

Fue precisamente el conjunto gerundense el primero que visitó el recinto del Bierzo Alto después de que las bembibrenses llegaran a la entonces llamada Liga Femenina. Desde aquel 12 de octubre de 2012 han disputado 136 partidos en la máxima categoría, entre los que se incluyen tres del play-off por el título de la temporada 2013-2014. Buscará su 60ª victoria el cuadro berciano ante uno de los pocos equipos a los que no ha podido derrotar jugando ante su afición desde su llegada a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Sí venció, eso sí, en Fontajau. Fue en la temporada 2015-2016, en un partido memorable. También en la fase de ascenso a Liga Femenina disputada en Santiago de Compostela en 2008.

El Bembibre, en crecimiento, pero con problemas físicos y dudas

No será fácil repetir la hazaña para las pupilas de Fran García, que ya cayeron en la primera jornada de esta campaña, en el Open Day, ante las de Eric Surís. 71-53 vencieron las catalanas en el estreno del curso 2017-2018, en un choque en el que las bercianas tuvieron que convivir condicionadas por los problemas físicos en algunas de sus jugadoras. En un duelo de magníficas interiores, las rojillas se llevaron el último parcial.

Esta vez, según el entrenador del cuadro berciano, Fran García, “será un partido complicado no sólo por la entidad de rival, sino también porque el partido estará mediatizado por el estado físico de las jugadoras y las posibles bajas. No sabemos si podremos contar con Grant-Allen, y tenemos las dudas de Jovana Pasic y Kristina Rakovic”, explicó el preparador asturiano, que consideró, no obstante, que “estamos en una dinámica de juego muy buena. El equipo ha evolucionado respecto al inicio de la temporada”, precisó el gijonés, que recordó que “hemos tenido el contratiempo de la lesión de Quinn Dornstauder. De la adaptación de Grant-Allen dependerá lo que hagamos hasta el final de la temporada”, puntualizó.

Girona, en competición europea y con aspiraciones en España

Enfrente estará un equipo que sólo ha sufrido dos derrotas en la primera vuelta y ha encadenado seis triunfos tras caer en el José Antonio Gasca de la capital donostiarra. Una escuadra que disputa la Eurocup. En la segunda competición continental, de hecho, ha pasado de ronda y se medirá a Olympiacos griego en los dieciseisavos de final. Un conjunto, en definitiva, frente al que las del Bierzo Alto apenas pueden cometer errores. “Tenemos que estar muy bien en defensa para que no lleven la iniciativa y no dominen el rebote. Tienen gente muy física y atlética en todas las posiciones”, explicó Fran García, que consideró, asimismo, que “tenemos que ser duras para competir”.

Fran García se refiere al gerundense como “un elenco de jugadoras que serían titulares en cualquier equipo en la Liga DIA”. En una plantilla con nombres muy importantes quizá destaca la MVP de la última jornada, Nadia Colhado, que promedia más de 12 puntos y casi 9 rebotes. La francesa Magali Mendy y la africana Astou Traore comparten con la brasileña el peso anotador del cuadro gerundense, que cuenta con Nuria Martínez como principal referencia en la dirección de juego. La joven internacional española María Conde y Shante Evans, esta última con pasaporte esloveno, ofrecen un gran rendimiento en las posiciones de 3 y 4 respectivamente, mientras que Nicole Romeo y la exjugadora bembibrense Rosó Buch ayudan como opciones en las posiciones de 1 y 2.