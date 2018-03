El presidente del CB San Andrés dimite por «falta de acato de las normas» en el club Héctor Fernández. Héctor Fernández deja la presidencia del club de baloncesto tras «la falta de acato de las normas» de los miembros de la entidad y la «comisión de varias ilegalidades» LEONOTICIAS Jueves, 15 marzo 2018, 13:31

La andadura de Héctor Fernández al frente del ambicioso proyecto del CB San Andrés en la 1ª Nacional. El presidente del club de baloncesto de la localidad del alfoz leonés ha presentado este miércoles su dimisión como máximo dirigente de la entidad.

Esta decisión de «carácter irrevocable» ha sido tomada de forma unilateral por el ya expresidente después de que parte de la plantilla y cuerpo técnico le pidieran en el mes de febrero que se fuera.

Héctor Fernández habla, en primer lugar, de una «falta de acato» de las normas por parte de la plantilla y la «ausencia de colaboración» por parte de algunos directivos y miembros del cuerpo técnico.

Por todo ello, Fernández destaca que «en ningún momento he aceptado ningún tipo de irregularidad» y no ha visto otra opción que no sea «acudir a la justicia, algo que nunca había hecho».

Se muestra dolido porque «he velado por todas las necesidades del club y de los jugadores para sacar este proyecto adelante» y desea «los mejores éxitos» al club.