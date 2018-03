NBA Los Spurs salen de los playoff tras caer en Houston Pau Gasol lanza a canasta. / Afp Pau Gasol sólo logró cuatro puntos en 15 minutos, mientras que Marc sumó 17 puntos y siete rebotes en la nueva derrota de los Grizzlies EFE Houston (EE UU) Martes, 13 marzo 2018, 14:34

El escolta James Harden volvió con los Rockets de Houston y mantuvo su condición de líder encestador al aportar 28 puntos que les ayudaron a ganar con facilidad, por 108-93, a los diezmados Spurs de San Antonio. El base Chris Paul también hizo su trabajo al conseguir 18 puntos, nueve asistencias y tres rebotes que lo dejaron como segundo máximo encestador de una lista de cinco jugadores que tuvieron números de dos dígitos.

Pau Gasol, con molestias en el hombro derecho y la rodilla izquierda, pudo competir bien y en los 15 minutos que estuvo en la pista del Toyota Center aportó cuatro puntos. El jugador de Sant Boi anotó 1 de 5 tiros de campo y 2-2 desde la línea de personal, pero cumplió dentro de la pintura, donde capturó cuatro rebotes, dio una asistencia, perdió un balón y cometió dos faltas personales.

"Tengo molestias en la rodilla que no me permiten rendir al máximo y tampoco estoy completamente recuperado del hombro", declaró Gasol. "No pasamos por el mejor momento, pero ahora es cuando el equipo debe mostrar carácter a la hora de luchar por estar en la fase final".

Los Spurs, que tuvieron las bajas del ala-pívot LaMarcus Aldridge con molestias en la rodilla derecha, el alero Kawhi Leonard, y el escolta argentino Manu Gonóbili, a quien el entrenador Gregg Popovich le dio descanso, nunca pudieron competir con los Rockets, a pesar que cinco jugadores lograron números de dos dígitos.

Los reservas, el escolta Bryn Forbes y el base novato Derrick White, consiguieron 14 tantos cada uno que los dejaron como los líderes encestadores de los Spurs (37-30), que perdieron el tercer partido consecutivo y el noveno en los últimos 11 disputados.

El ala-pívot Rudy Gay, que salió de titular en el puesto de Aldridge, anotó 13 puntos y capturó cinco rebotes que tampoco permitieron al equipo de San Antonio tener opción al triunfo.

Pau Gasol, con gesto serio. / Efe

Marc Gasol, 17 puntos

El alero Chris Middleton aportó 24 puntos y se puso al frente del ataque equilibrado de los Bucks de Milwaukee que vencieron a domicilio por 103-121 a los Grizzlies de Memphis, quienes sufrieron la decimoctava derrota consecutiva. Junto a Middleton, el base Brandon Jennings, que volvió con los Bucks tras firmar el pasado sábado un contrato por 10 días, surgió como la gran figura al estar cerca de conseguir un triple doble tras aportar 16 puntos, 12 asistencias y ocho rebotes.

El pívot español Marc Gasol, que volvió a la competición tras haberse perdido el partido anterior por descanso, acabó como el líder encestador de los Grizzlies al aportar 17 puntos, pero no pudo evitar la derrota, que los deja con la peor racha perdedora actual de la NBA.

Además de haber sufrido la séptima derrota consecutiva en su campo del FedExForum. Gasol disputó 31 minutos en los que anotó 8 de 17 tiros de campo, falló los tres intentos de triple que hizo y acertó 1 de 3 desde la línea de personal. El jugador de Sant Boi también capturó siete rebotes, incluidos cinco defensivos, repartió tres asistencias, recuperó un balón, perdió, puso un tapón y cometió dos faltas personales.

Además, en los Bucks el alero griego Giannis Antetokounmpo aportó otros 20 puntos para los Bucks, mientras que el base titular Eric Bledsoe logró 14 tantos, incluidas tres canastas en el cuarto periodo, que fue cuando los Bucks rompieron el marcador a su favor de manera definitiva.

Abrines, 6 puntos en 7 minutos

El base Russell Westbrook volvió a conseguir un 'triple-doble', el vigésimo en lo que va de temporada, y con 17 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, guió a los Thunder de Oklahoma City al triunfo de 106-101 ante los Kings de Sacramento, que estuvieron cerca de dar la sorpresa de la jornada.

Los aleros Paul George y Carmelo Anthony fueron los máximos encestadores de los Thunder al aportar 21 puntos cada uno, mientras que el escolta-alero Corey Brewer, la última adquisición que hicieron los Thunder, volvió a ser decisivo en el ataque al aportar 16 puntos, incluidos 7 de 7 desde la línea de personal.

Mientras que el escolta español Álex Abrines jugó siete minutos también añadió seis puntos al estar perfecto en los dos tiros que lanzó desde fuera del perímetro.