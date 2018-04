Baloncesto | NBA Ricky Rubio disfruta de la venganza deportiva al arrollar a los Timberwolves Ricky Rubio. / Efe Los Hornets volvieron a perder de locales, esta vez, ante los Sixers pese al buen juego de Willy Hernangómez EFE Houston Lunes, 2 abril 2018, 11:43

El base Ricky Rubio disfrutó de la venganza deportiva y reivindicación como jugador encestador al convertirse en el líder del ataque de los Jazz de Utah, que arrollaron de visitantes a su exequipo de los Timberwolves de Minnesota y acabó la jornada como el mejor español en la NBA.

Rubio volvió al Target Center de Minneapolis para reencontrarse con su mejor toque de muñeca y aportó 23 puntos que ayudaron a los Jazz a vencer a domicilio por 97-121 y consolidan el séptimo puesto de la Conferencia Oeste que les da derecho a estar en los playoffs. El base internacional español encabezó una lista de seis jugadores de los Jazz que tuvieron números de dos dígitos y les ayudaron a ganar el segundo partido consecutivo y el séptimo en los últimos 10. Los Jazz con marca de 44-33 les arrebataron a los Timberwolves el sexto puesto de la Conferencia Oeste.

Rubio, que fue traspasado el pasado verano a los Jazz, se convirtió en el verdugo de los Timberwolves al disputar 27 minutos en los que anotó 9 de 14 tiros de campo, incluidos 5 de 6 triples -mejor marca de la temporada-, y no fue a la línea de personal. Es la tercera vez en su carrera que Rubio consigue al cinco triples en un solo partido. El jugador de El Masnou también capturó siete rebotes, incluidos seis defensivos, dio tres asistencias, recuperó un balón, perdió otro, puso un tapón y cometió tres faltas personales. Rubio, que fue traspasado por los Timberwolves debido a la falta de eficacia que tuvo en los tiros a canasta, demostró ante su exequipo que es otro jugador muy diferente al anotar 4 de 4 triples en el segundo cuarto y acabar la primera parte con 16 puntos.

Eliminados de la fase final, los Hornets de Charlotte volvieron a perder de locales, esta vez, por 102-119 ante los Sixers de Filadelfia y la buena noticia del partido fue la aportación de un doble-doble que tuvo el pívot español Willy Hernangómez, que siguió como reserva.

Willy, que disputó 22 minutos, consiguió 15 puntos tras anotar 2 de 3 tiros de campo, falló un intento de triple, y su agresividad en el juego ofensivo lo llevó a visitar siete veces la línea de personal, desde donde encestó 11 de los 14 lanzamientos que hizo. El mayor de los hermanos Hernangómez hizo sentir su presencia dentro de la pintura al capturar 11 rebotes, que lo dejaron como el mejor del equipo en esa faceta del juego, además de recuperar dos balones y cometer una personal.

Otro jugador español que disfrutó de la victoria fue el veterano base José Manuel Calderón que salió de titular y jugó 22 minutos con los Cavaliers de Cleveland que ganaron por 98-87 a los desahuciados Mavericks de Dallas. Calderón aportó ocho puntos tras anotar 3 de 6 tiros de campo, incluidos dos triples en tres intentos, y no fue a la línea de personal. El jugador de Villanueva de la Serena también repartió dos asistencias, capturó un rebote, perdió un balón y le pitaron tres faltas personales.

El veterano pívot Pau Gasol salió apenas 11 minutos como reserva de los Spurs de San Antonio en el partido que ganaron con facilidad por 100-83 a los Rockets de Houston y el jugador de Sant Boi cumplió en las acciones dentro de la pintura. El mayor de los hermanos Gasol anotó dos puntos con el único tiro que hizo a canasta, pero capturó ocho rebotes, incluidos seis defensivos, puso un tapón, perdió un balón y le señalaron una falta personal.

Nuevo duelo de jugadores españoles el que se dio entre el ala-pívot Nikola Mirotic y el escolta Álex Abrines cuando sus respectivos equipos de los Pelicans de Nueva Orleans y los Thunder de Oklahoma City se enfrentaron con victoria para los segundos que se impusieron de visitantes por 104-109.

Abrines, que jugó de reserva 23 minutos, no brilló en su juego individual al aportar apenas tres puntos después de anotar 1 de 3 tiros de campo, que fueron todos triples, sin que fuese a la línea de personal. El jugador mallorquín capturó un rebotes y recibió tres faltas personales. Mientras que Mirotic también salió 19 minutos como reserva de los Pelicans y no tuvo su mejor inspiración encestadora al quedarse con cuatro puntos tras anotar 2 de 9 tiros de campo, falló los cinco intentos de triple que hizo, y no fue a la línea de personal. El exjugador del Real Madrid capturó cuatro rebotes defensivos, puso un tapón y cometió tres faltas personales.

Otro jugador español que salió de reserva y disfrutó del triunfo fue el ala-pívot Juancho Hernangómez que disputó 21 minutos con los Nuggets de Denver a los que ayudó a ganar en la prórroga por 128-125 ante los Bucks de Milwaukee. El pequeño de los hermanos Hernangómez consiguió seis puntos tras anotar 2 de 5 tiros de campo, que también fueron todos intentos de triples, repartió dos asistencias, capturó un rebote, perdió un balón y cometió cuatro faltas personales.

El pívot Marc Gasol no tuvo la suerte de disfrutar del triunfo con su equipo de los Grizzlies de Memphis que perdieron de visitantes por 113-98 ante los Trail Blazers de Portland. El mediano de los hermanos Gasol salió 20 minutos como titular y aportó siete puntos tras encestar 3 de 6 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, y no fue a la línea de personal. El jugador de Sant Boi también capturó cinco rebotes defensivos, dio dos asistencias, recuperó un balón , puso un tapón, perdió otro y le señalaron dos faltas personales.