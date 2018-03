Baloncesto | NBA Ibaka ayuda a los Raptors a volver al camino ganador Ibaka, durante el partido. / Reuters Pau Gasol, Calderón y Mirotic perdieron con sus respectivos equipos EFE Houston Miércoles, 28 marzo 2018, 10:59

El ala-pívot congoleño español Serge Ibaka volvió a mostrar consistencia en su juego individual y ayudó a los Raptors de Toronto a volver de nuevo al camino ganador en la jornada de la NBA, en la que también fue el único jugador español que consiguió la victoria.

Ibaka disputó 25 minutos como titular de los Raptors a los que aportó 13 puntos en el partido que ganaron de locales por 114-110 a los Nuggets de Denver y consolidaron su posición de líderes de la Conferencia Este. El internacional español anotó 6 de 11 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos y no fue la línea de personal. Ibaka también capturó seis rebotes -cuatro defensivos-, repartió dos asistencias, recuperó un balón, y fue el líder del equipo con cuatro tapones.

El pívot Pau Gasol siguió de reserva y jugó 18 minutos con los Spurs a los que aportó 10 puntos en el partido que perdieron de visitantes por 116-106 ante los Wizards de Washington. Gasol anotó 4 de 10 tiros de campo, falló un intento de triple, y acertó 2 de 3 desde la línea de personal. Dentro de la pintura, el mayor de los hermanos Gasol capturó seis rebotes, y dio una asistencia.

Tampoco pudo disfrutar del triunfo el veterano base José Manuel Calderón, que siguió de titular con los Cavaliers de Cleveland con los que anotó 11 puntos, pero cayeron derrotados por 98-79 ante los Heat de Miami. Calderón anotó 4 de 8 tiros de campo, con 1 de 3 encestes desde fuera del perímetro, y 2-2 desde la línea de personal. El jugador de Villanueva de la Serena repartió dos asistencias, recuperó un balón, perdió tres y le señalaron dos faltas personales.

La misma experiencia le tocó vivir al ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic que jugó 20 minutos como reserva de los Pelicans de Nueva Orleans en el partido que perdieron de locales por 103-107 ante los Trail Blazers de Portland. Mirotic, que no pudo jugar el pasado sábado ante los Rockets de Houston con molestias en la cadera, mostró que todavía no está completamente recuperado y su aportación se limitó a dos puntos. El exjugador del Real Madrid anotó 1 de 6 tiros de campo, falló los tres intentos de triples que hizo, y no fue tampoco a la línea de personal. Mirotic en las acciones dentro de la pintura acabó con cuatro rebotes que fueron defensivos.

El ala-pívot Juancho Hernangómez no recibió ningún minuto por parte del entrenador de los Nuggets, Michael Malone.