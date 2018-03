Natalia López: «Jugar tantas veces la fase final tiene mucho mérito» Natalia López. / Peio García La jugadora del Patatas Hijolusa señala que entrar en el playoff «ha costado más de lo esperado» DANI GONZÁLEZ León Lunes, 19 marzo 2018, 18:56

La derrota del Barça ante el Ensino clasificaba, pasara lo que pasara, al Patatas Hijolusa para la fase final de la Liga Femenina 2. «Estamos muy contentas, nos alegramos de ese resultado», destaca Natalia López.

La jugadora exterior del Patatas Hijolusa, formada en la cantera del Aros, señala que volvió a León tras ascender con Estudiantes «con la expectativa de jugar el playoff de ascenso». «Nos ha costado mucho, más de lo esperado, pero ya lo hemos conseguido», apunta.

La leonesa reconoce el «gran mérito» que tiene la trayectoria del Patatas Hijolusa. «Desde pequeña lo he vivido. He visto cómo costaba sacar patrocinadores, sacar adelante el equipo y cómo era habitual jugar el playoff pese a no tener el presupuesto de otros clubes», afirma.

No solo eso, López también considera que el Patatas Hijolusa porta «la bandera» en defensa del baloncesto nacional. «Solo tenemos una extranjera en el equipo y demostramos que las de aquí también valemos. Además, hay varias júnior en el equipo y nuestra media de edad es muy baja», añade.

Tres partidos para rodarse

Ahora, considera que estos tres partidos restantes de liga regular deben servir para «rodarnos y llegar lo mejor posible al playoff, jugando algo más relajadas». «Tenemos que ir a muerte, a llegar lo mejor que podamos física y mentalmente», comenta.

En esa línea jugaron ante Ibaizabal, poniendo contra las cuerdas a las vascas en su cancha y donde cayeron 59-58. «Teníamos bajas, pero buscamos correr mucho, pese a que ellas tenían mucha más rotación que nosotras y, acabó por decidirse todo en el final», explica.

Ya mirando a la fase final de la LF2, Natalia López aclara que «cada equipo y cada fase es un mundo» y que la igualdad es tal que «nunca hay favorito». «Creo que, respecto al año pasado, tenemos más talento desde el perímetro y somos algo menos defensivas. Pero, ante todo, queremos correr y, si corremos, hacemos daño», concluye.