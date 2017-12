Liga EBA El Fundación busca resurgir en Pontevedra Un lance del derbi del pasado miércoles. / Peio García El conjunto leonés visita a uno de los equipos de la zona baja, el Obradoiro Silleda, para tratar de poner fin a su mala racha DANI GONZÁLEZ León Sábado, 9 diciembre 2017, 11:27

Es hora de poner fin a los malos resultados. Este es el reto del Fundación CB León para este domingo, en el que tratará de acabar con una racha negativa ahondada con la derrota del pasado miércoles en el derbi ante el Ciudad de Ponferrada. Los universitarios viajan este domingo hasta tierras pontevedresas para medirse al Obradoiro Silleda (18:00 horas).

Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos han alejado a lso de Julio González del liderato, en manos de un Marín intratable, que cuenta sus partidos por victoria. Pero los leoneses no quieren abandonar esa parte alta de la tabla de forma definitiva, para lo que necesitan salir de su bache.

A dos victorias del segundo puesto, los universitarios no se han marchado demasiado lejos de las plazas de honor del grupo A-B de la Liga Eba. Pero no pueden fallar más si no quieren que la distancia se convierta en una losa muy pesada que levantar.

Para ello, tratarán de basar su victoria en su juego exterior. Marcos y Alejandro Fernández, junto a Enrique Flórez, lideran este aspecto, dejando la fortaleza en zona a un Colby Taylor que no estuvo en el duelo ante Ciudad de Ponferrada.

Enfrente tendrán a un equipo muy joven en el que no hay figuras que destaquen demasiado. Un conjunto equilibrado, cuyo máximo anotador es el exterior Juan Castro y donde resalta la capacidad reboteadora de Brais Losada y Rodrigo Gómez.