Fran García: «DIA y el crecimiento económico hacen que la Liga sea más potente» Entrenador del Embutidos Pajariel Bembibre, Fran García. El técnico del Embutidos Pajariel Bembibre hace balance de la primera vuelta del conjunto berciano | El míster asturiano, consciente del nivel de la Liga DIA, está contento por el rendimiento y el crecimiento de un equipo como el suyo, joven pero con ganas de trabajar

Acabó la primera mitad de la fase regular en la Liga DIA y el técnico del Embutidos Pajariel Bembibre, Fran García, habla de la actuación de su equipo. Tras cerrar la primera vuelta con cinco triunfos –tres de ventaja sobre el descenso–, el asturiano se muestra satisfecho por el trabajo de sus jugadoras: “El rendimiento creo que es positivo. Quizás nos falte una victoria más, pero hemos ido de menos a más”, puntualiza el míster de la escuadra berciana. “Sabíamos que con un equipo tan joven y muchas jugadoras sin experiencia en España, íbamos a ir lentos”, reconoce el entrenador de la escuadra del Bierzo Alto, que aclara que “hemos ido creciendo poco a poco”.

Esa progresión es, de hecho, uno de los puntos en los que Fran García pone especial énfasis a la hora de evaluar el rendimiento de su equipo: “El crecimiento ha sido notable, con más equilibrio en nuestro juego. Hemos mejorado ofensivamente con respecto al inicio de la temporada”, subraya el técnico gijonés, que admite, no obstante, que “nuestra defensa no es tan constante ahora”.

Un equipo con «ambición y ganas de trabajar»

Como ya dijera en otras entrevistas, Fran García, consciente de la inexperiencia de sus pupilas, considera que “lo positivo de la juventud del equipo es que genera más ambición y ganas de trabajar. Lo negativo de esa falta de veteranía es que, en momentos calientes de los partidos, nos hubiese dado alguna victoria más”, admite el asturiano, que reconoce que “la adaptación de las jugadoras ha sido laboriosa. El equipo es una torre de Babel en cuanto a diferentes estilos de baloncesto y de vida de cada jugadora. No es fácil llegar a conjuntar tanta disparidad de nacionalidades”, remarca el técnico del cuadro rojillo, que reconoce que “el equipo del año pasado era más veterano y conocedor de la Liga. Ésa es la diferencia”, remacha.

De cara a la segunda mitad del curso, Fran García recuerda que “hemos tenido el grave infortunio de la lesión de Quinn Dornstauder, por lo que el nivel de juego que nos dé Saicha Grant-Allen dirá mucho del devenir en la segunda vuelta. La salvación es el objetivo lógicamente, especialmente después de este contratiempo”, precisa el gijonés, contento por la buena respuesta de la afición: “Yo creo que el equipo lo da todo y eso la gente lo sabe apreciar. Si yo estuviese en la grada, es lo que demandaría de mi equipo en primer lugar. Luego, que salgan o no las cosas, son circunstancias del juego”, rubrica.

En lo personal, Fran asume la importancia de su primer año en la máxima categoría del baloncesto femenino español. El míster del cuadro bembibrense considera, de hecho, que “me ha servido, primero, para corregir errores. También para fortalecer aspectos que dan sus frutos y cambiar cosas que no dan resultado de un año a otro”, explica el asturiano, que opina, además, que “ese primer año me aportó más veteranía y conocimiento de la Liga para intentar que un club como Embutidos Pajariel Bembibre, con las connotaciones que ello tiene, pueda tener un equipo competitivo. Cuando tus recursos son limitados, cobra especial importancia el trabajo en abril, mayo y junio. Ahí es donde un porcentaje alto del devenir del equipo toma forma”, especifica el gijonés, que sostiene que “el mayor condicionante en un club como éste es que no puedes fallar en esos fichajes”.

Un campeonato «con plantillas de mucho nivel»

La recién bautizada Liga DIA se está mostrando como una competición muy igualada y con resultados en ocasiones sorprendentes. Sin duda, Snatt’s Femení Sant Adrià está siendo la revelación. “Su éxito radica en la ambición de las jugadoras de casa y acertar en los fichajes de los puestos que tenían más cojos”, explica Fran García, que cree que “aún es temprano para hablar de decepciones. En esta Liga, con tanta igualdad, lo que hoy es negro en tres semanas puede pasar a ser blanco y viceversa”, sentencia.

Una Liga DIA que, según el preparador de la escuadra rojilla, “se encuentra entre las más fuertes de Europa. Tanto la llegada del Grupo DIA como el crecimiento económico hacen que sea más potente, algo que ha sido muy notable en los últimos años. Está claro que eso implica fichar jugadoras de más calidad”, agrega el técnico asturiano, que resalta también la importancia de las retransmisiones en Teledeporte e incluso que diarios deportivos a nivel nacional hayan dado más protagonismo al baloncesto femenino. “Poco a poco se va creciendo”, concreta Fran García sobre un campeonato en el que, según el preparador de la escuadra berciana, “existe gran diferencia entre los dos primeros y el resto. Sin embargo, esto es deporte y todo es posible. Hay equipos con plantillas de mucho nivel”, concluye.