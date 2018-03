Embutidos Pajariel Bembibre, desbordado físicamente por IDK Gipuzkoa

Embutidos Pajariel Bembibre volvió a su pabellón, el Bembibre Arena, pero no pudo retomar la senda de la victoria. La tercera derrota consecutiva llegó ante IDK Gipuzkoa, en el encuentro aplazado de la 18ª jornada que tuvo que disputarse un mes y medio después de la fecha prevista por la celebración del Festival del Botillo en la capital del Bierzo Alto. Se impuso el conjunto vasco en un duelo parejo durante los tres primeros cuartos. En el último, sin embargo, las del Bierzo Alto se quedaron sin anotar y la desventaja creció hasta el definitivo 47-70. Mucha crueldad para los méritos realizados.

47 CB Bembibre Brittany Brown (12), Jovana Pašić (6), Aleksandra Stanaćev (10), Bineta Ndoye (6), Elin Gustavsson (4) -cinco inicial-; Ellen Åström (5), Saicha Grant-Allen (-), Laura Aliaga (3), Alba González (-) y Kristina Raković (1). 70 IDK Gipuzkoa Lyndra Weaver (17), Onintza Aduriz (4), Ellen Nystrom (-), Jillian Alleyne (21), Iva Brkic (8),-cinco inicial-; Toch Sarr (7), Lara González (7) e Italee Lucas (6). PARCIALES 20-21, 34-37, 47-54, 47-70 ÁRBITROS Guillermo Ríos Marcos y Jesús Marcos Gómez.

Como el pasado domingo en Zamora, el cansancio lastró a la escuadra rojilla en un choque en el que se volvió a notar el desequilibrio en los tiros libres (4-13), aunque también las pérdidas condenaron a las del Fran García (15-10). El desigual reparto de faltas (14-9) fue minando las opciones de un Embutidos Pajariel Bembibre cuyo mérito por asegurar la permanencia es incuestionable. Salió a la pista decidido a dar espectáculo y dominó durante los primeros instantes gracias a un ritmo anotador bastante alto.

Buen inicio pero sin ventaja

En el primer cuarto, de hecho, las rojillas enlazaron un parcial que les otorgó la primera ventaja. Tras la canasta inicial de las donostiarras, Aleksandra Stanaćev inició desde el 6,75 un parcial de 7-0 que invitaba a soñar con la décima victoria. Sin embargo, las de Azu Muguruza demostraron una gran capacidad de reacción y, lideradas por Lyndra Weaver (anotó 10 de sus 17 tantos en este primer acto), comprimieron el resultado. Por el cuadro berciano respondió Brittany Brown, que anotó 10 de 12 puntos en estos primeros minutos e impulsó otro buen momento de juego local con 5 tantos consecutivos. La ventaja (20-21) al final del primer cuarto, no obstante, fue para las vascas gracias a un tiro de libre de una Toch Sarr que anotó 7 tantos en este tramo inicial y que sufriría un golpe que la obligó a ser atendida en otro momento del choque.

Como en el primer periodo, el segundo comenzó con una magnífica puesta en escena de la escuadra bembibrense. Bineta Ndoye, que tuvo buenos minutos, se alió con Laura Aliaga para poner a las bercianas en ventaja después de un triple de la alicantina. Las guipuzcoanas estuvieron más de tres minutos sin ver aro, pero respondieron con un triple de Iva Brkic que inició una reacción que propició el equilibrio tras un 2+1 de Lara González. Cuando las visitantes se pusieron por delante, sin embargo, Ellen Åström, con un triple, se unió a Elin Gustavsson para reponer la mínima renta local, culminada tras una canasta de la capitana. Desde entonces, Jillian Alleyne, que firmó un doble-doble de 21 puntos y 13 rebotes, monopolizó una racha que puso el 34-37 con el que se alcanzó el intermedio. La última canasta, en el último segundo, vino precedida, además, de varios rebotes ofensivos.

Bembibre aguanta, pero se queda sin gasolina

De nuevo Ndoye anotó la primera canasta en el tercer cuarto y se apretó el marcador, iniciando una fase del encuentro en la que las del Bierzo Alto trataron sin éxito de recuperar la iniciativa en el luminoso. En su papel de capitana, Stanaćev anotó 7 de sus 10 tantos de forma prácticamente consecutiva para devolver alguna opción a su equipo, sobre todo después de una canasta de Jovana Pašić que puso el 45-46. Fue, asimismo, un tramo del encuentro en el que Gustavsson, que acabó con 13 rebotes, se mostró muy fuerte en defensa, dominando en el rebote. En ese momento, sin embargo, un triple de Brkic pareció minar la moral berciana, ya que apenas pudieron responder en los últimos instantes del tercer periodo y afrontaron el último con una mayor diferencia en contra (47-54).

Durante ese tercer cuarto se empezaron a notar síntomas de una evidente fatiga en las filas rojillas, confirmados en un último cuarto en el que no serían capaces de anotar. Lo intentaron las de Fran García de todas las maneras: en transición, en estático y con lanzamientos arriesgados. No hubo manera, ni en situaciones a priori cómodas y en las que su índice de acierto acostumbra a ser elevado. Trataron de agarrarse al partido con varias acciones defensivas muy acertadas, pero esas buenas situaciones no tuvieron su respuesta en la canasta rival. Hubo varios intentos que se salieron por verdadera ausencia de fortuna, mientras las vascas encontraron situaciones para romper el partido hasta el definitivo 47-70 gracias a Alleyne e Italee Lucas. El resultado, sin duda, no reflejó los méritos hechos por las de Fran García durante muchos minutos.