Mucho castigo en Ferrol

El Embutidos Pajariel Bembibre volvió a caer por segunda semana consecutiva, esta vez por 82-69 ante un Star Center-Uni Ferrol que castigó demasiado a las bercianas en los últimos minutos del encuentro. Después de llegar a ponerse en ventaja en el tercer cuarto, las del Bierzo Alto no fueron capaces de contener a las gallegas y sufrieron la décima derrota de la presente campaña. El resultado, no obstante, no refleja la igualdad del choque disputado en Esteiro, donde las de Fran García tuvieron opciones de ganar hasta la recta final del mismo.

82 Star Center-Uni Ferrol Jamie Scott (18), Bea Sánchez (14), Rachael Vanderwal (6), Alexis Prince (13), María Pérez Araújo (22) -cinco inicial-; Marina Delgado (-), Ani Calvo (-) y Patricia Cabrera (9). 69 Embutidos Pajariel Bembibre Brittany Brown (7), Jovana Pasic (13), Saicha Grant-Allen (10), Aleksandra Stanaćev (11), Kristina Rakovic (8) –cinco inicial-; Ellen Åström (-), Laura Aliaga (-), Bineta Ndoye (-) y Elin Gustavsson (20). PARCIALES 22-15, 43-36, 59-57, 82-69 ÁRBITROS Jesús Marcos Martínez Prada y José Luis López Córdoba

Aferradas al acierto en el tiro exterior, las rojillas remontaron gracias a la aportación de Elin Gustavson (20 puntos), Aleksandra Stanaćev (11) y Jovana Pasic (13), pero el ritmo de las ferrolanas acabó superando a un equipo que volvió a mostrar una buena imagen ante un rival como el conjunto ferrolano, asentado en la zona alta de la clasificación en la Liga DIA. El debut de Saicha Grant-Allen, además, dejó notas positivas, ya que aportó, pese a la evidente falta de aclimatación a la competición, un total de 10 tantos. El próximo sábado (18:15 horas) tendrá la oportunidad de seguir ayudando a su equipo, que recibirá en el Bembibre Arena al Lacturale Art Araski.

Ante el conjunto vitoriano las bembibrenses tratarán de seguir dando pasos hacia la permanencia, después de que la derrota de Quesos El Pastor dejara la salvación con un colchón de tres partidos para las bercianas una semana más. Perder en Ferrol no debe empañar el buen trabajo realizado por las jugadoras del equipo del Bierzo Alto, que tampoco tuvieron suerte en algunas situaciones de juego. Varias buenas opciones de tiro y posibilidades de 2+1 no favorecieron a una escuadra a la que el calendario no ha favorecido en el inicio de la segunda vuelta.

Mal inicio, buena respuesta

Tampoco comenzó bien el encuentro en Ferrol para las del Bierzo Alto, que perdieron a Kristina Rakovic en los primeros minutos al cometer dos personales. Además, las ferrolanas endosaron un parcial de 10-0 que obligó a Fran García a pedir tiempo muerto antes del ecuador del primer acto. El acierto de Bea Sánchez –acabó con 14 puntos– y de María Pérez Araújo –aportó 22– hizo mucho daño en el tramo inicial a las rojillas, que sufrieron con los tiros exteriores de la gaditana y el despliegue de la viguesa cerca del aro. Trataron de responder con algún lanzamiento lejano las bercianas para evitar que la desventaja superara la barrera psicológica del +10 y lo consiguieron. De hecho, un triple de Brittany Brown puso el 22-15 con el que finalizaron los diez primeros minutos.

La mejoría experimentada por las rojillas en los últimos compases del primer cuarto tuvo su continuación en los siguientes minutos. Gustavsson, que anotó 12 tantos en este tramo, acaparó mucho protagonismo y las bembibrenses apretaron el resultado (24-21). Respondió Alexis Prince con un triple, pero la interior sueca del cuadro berciano volvió a dar la réplica desde el 6,75, poniendo las tablas en el luminoso (29-29) mediado este segundo periodo. De nuevo apareció Prince para iniciar un parcial de 9-0 que selló Jamie Scott con dos canastas. Un triple de Patricia Cabrera puso la diferencia en las dobles figuras, pero Rakovic volvió a pista para firmar un 2+1 que inició una leve reacción culminada con una canasta casi imposible de Stanaćev. Vanderwal puso el 43-36 con el que las jugadoras tomaron el camino de los vestuarios.

Triples para reaccionar

Como en el segundo cuarto, las bercianas volvieron a la pista inspiradísimas. Con cuatro triples -dos de Pasic, uno de Stanaćev y otro de Gusstavsson-, igualaron de nuevo superado el ecuador de este tercer periodo, y se adelantaron (49-53) enlazando siete tantos sin respuesta local y sellados con una bandeja de Pasic. Pidió tiempo muerto Lino López, pero el siguiente ataque de sus pupilas murió en una buena defensa rojilla. Cabrera rompió la racha visitante con un triple, pero de nuevo la alero montenegrina del cuadro berciano dio la réplica desde el 6,75. No mantuvieron la exigua renta las bercianas y un 2+1 de Pérez Araújo devolvió la igualdad (57-57) al electrónico. Jamie Scott, principal referente anotador de las ferrolanas en estos minutos y que acabó con 18 tantos, puso el 59-57 con el que se alcanzó el último asalto.

Pese a que la diferencia no era aún muy amplia (64-59) para las ferrolanas, Fran García pidió tiempo muerto al poco de iniciarse el último cuarto. Sus chicas reaccionaron, especialmente Rakovic, que puso las tablas (66-66) mediado este periodo. Respondió, no obstante, Pérez Araújo para monopolizar un parcial de 5-0 que devolvió la renta anterior a su equipo. Con más de tres minutos por disputarse, Fran García volvió a reclamar la presencia de sus pupilas. La siguiente acción culminó con un triple de Stanaćev, aunque ahí murió la reacción rojilla. Una canasta de Bea Sánchez, un triple de Prince y otra canasta de Pérez Araújo tras rebote ofensivo sentenciaron el choque con 80 segundos por disputarse. Incluso alargaron su racha hasta el 11-0 las departamentales para el definitivo 82-69.