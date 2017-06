El Aros pone en marcha su tradicional campus Un instante de la presentación del campus. La máxima responsable técnica del Aros, Moses, acompañada del diputado de Deportes, Emilio Orejas, y el alcalde de La Pola de Gordón y vicepresidente provincial, Francisco Castañón, desvelaron los detalles de un campus LEONOTICIAS León Jueves, 22 junio 2017, 18:28

El Club Baloncesto Aros ha presentado en la Diputación Provincial de León la decimoquinta edición de un campus de verano que reunirá a casi 150 niños y niñas en Santa Lucía de Gordón con el baloncesto como nexo de unión.

La máxima responsable técnica del Aros, Moses, acompañada del diputado de Deportes, Emilio Orejas, y el alcalde de La Pola de Gordón y vicepresidente provincial, Francisco Castañón, desvelaron los detalles de un campus que comenzará el 30 de junio y se prolongará hasta el 8 de julio con niños y niñas llegados de media España.

Francisco Castañón no ocultaba su satisfacción “porque estamos presentando un campus diferente a todos y que tenemos la suerte de que se celebre en nuestro municipio, amparado por un club de la entidad del Aros a quien tenemos que agradecerle que elija cada año Santa Lucía de Gordón para organizar este campus”.

Una satisfacción que no era menor en Moses “porque no es fácil ofertar 140 plazas y tenerlas todas completas y haberlas agotado en unos pocos días.

140 niños y niñas

Este año serán 140 niños y niñas, la mayoría del País Vasco y de León, pero con grupos grandes de casi toda España”, destacaba Moses que dirigirá el campus que se celebrará del 30 de junio al 8 de julio “con el día de la familia que aprovecharemos para hacer las finales del Campus y que este año como novedad las jugaremos en la plaza del pueblo para que los familiares de los niños y niñas disfruten y conozcan Santa Lucía de Gordón”, apunta Moses.

Moses además cree que el secreto del Campus del Aros “y lo que hace que lo tengamos completo es por la ratio que tenemos de un monitor por cada cinco jugadores”, explicaba Moses que daba las gracias “a la Diputación por su apoyo durante todo el año y en especial al alcalde de La Pola de Gordón porque hoy es fácil apostar por el campus, pero no lo era tanto atreverse hace 15 años cuando parecía una locura y se ha visto que fue un acierto porque me han ofrecido sitios por toda España para organizarlo, pero puedo asegurar que no he visto nada que supere esa ‘milla de oro’ que tenemos en Santa Lucía, donde hay dos personas vitales para que esto salga que son el alcalde y Gelo que nos ayudan a solucionar los problemas que se van presentando”.

El diputado de Deportes, Emilio Orejas, se felicitaba por ver el éxito del Campus del Aros. “Es una gozada ver en la zona de Gordón a 150 niños y niñas disfrutando del entorno y dándolo a conocer a mucha gente que no lo conocerá y que seguro que vuelve en el futuro. Por eso hay que promocionar estos campus que ayudan a dar a conocer la provincia de León”