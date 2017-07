La Americup, el sueño de Quinn Dornstauder La jugadora del Pajariel con su selección. Quinn Dornstauder, una de las últimas incorporaciones del Embutidos Pajariel Bembibre, ha estado en China con su selección, Canadá LEONOTICIAS Domingo, 9 julio 2017, 18:31

La nueva jugadora del Embutidos Pajariel Bembibre Quinn Dornstauder ha sido una de las integrantes de la selección canadiense que ha estado en China durante la segunda etapa de la preparación para la Americup 2017. La pívot nacida en Prince Albert, que ha tenido una aportación interesante, ha participado en los seis encuentros amistosos de esta fase, en los que las jugadoras dirigidas por Lisa Thomaidis se enfrentaron a los combinados de Bielorrusia, China y Lituania.

En esta segunda fase de preparación, la nueva jugadora del cuadro bembibrense, que había sido internacional en categorías de formación, disputó los seis encuentros. De ellos, Canadá venció en cuatro (a Lituania y Bielorrusia en dos ocasiones en ambos casos) y cayó ante China en sus dos enfrentamientos. Así, Dornstauder, que no estuvo en España durante la primera fase, volvió, como en 2016, a trabajar con el combinado absoluto de su país. Entonces, aunque finalmente no estuvo en la selección que participó en los Juegos Olímpicos de Río, sí causó buena impresión. Por eso la Americup está en su mente.

Antes del torneo continental que se celebrará en Argentina desde el 6 de agosto, concretamente el día 23 de julio, el combinado dirigido por Thomaidis se volverá a concentrar, esta vez en la ciudad canadiense de Edmonton, en la última fase de la preparación. La pívot rojilla espera poder estar entre las elegidas para representar a Canadá en la Americup. «Estoy muy emocionada», destaca Dornstauder, que recuerda que «estar con la selección es un objetivo que he perseguido durante mucho tiempo».

La nueva jugadora del equipo berciano, no obstante, es consciente de que aún será complicado formar parte del roster definitivo. «De momento no se ha decidido la composición de la selección, que se hará en las próximas semanas. He participado en varias concentraciones con la selección absoluta, pero ésta es la primera vez que he tenido la posibilidad de competir a este nivel. Esto, sin duda, es un gran paso para mí», subraya la joven interior del conjunto bembibrense, que cumplirá 22 años en agosto.