Las 11 de las 11: Alba González

Una semana más, recuperamos la sección ‘Las 11 de las 11’, que nos permite acercarnos a la vida de las jugadoras del Embutidos Pajariel Bembibre, conocer sus inquietudes, sus sueños y sus secretos. Esta vez se somete a nuestras cuestiones una de las canteranas del conjunto rojillo, Alba González, que cumple su séptima temporada en las filas del primer equipo. Tras compaginar su formación entre éste y la cantera, la ponferradina, que ahora vive en la capital del Bierzo Alto, ha vivido en primera persona el ascenso y asentamiento del cuadro berciano en la élite del baloncesto femenino español.

Tu primer recuerdo relacionado con el baloncesto

En Ponferrada, en el colegio de La Asunción con mis amigos.

¿Cuál ha sido el momento más bonito en estas siete temporadas en el club?

El ascenso a Liga Femenina.

¿Quién ha sido el referente de tu vida o cuál es tu mayor motivación?

Mis padres siempre han sido mi ejemplo a seguir.

¿Podrías decirnos una compañera que te haya marcado en estas siete temporadas en Bembibre?

He tenido grandes compañeras, como Irene Salgado, Cristina López, Vero Alonso o Rosó. Sin embargo, las que más me han marcado han sido Monty, porque he compartido con ella todos los buenos y malos momentos durante estos siete años; Anna Gómez, por todo lo que he aprendido de ella; y, especialmente, Orla O’Reilly. Además, hay personas dentro y cerca del equipo que han sido y son muy importantes para mí.

¿Tienes alguna afición aparte de jugar al baloncesto?

Me gustan todos los deportes. También me gusta ver series e ir al cine.

¿Cómo llevas tu nueva vida en Bembibre?

Muy bien. La gente es muy abierta y me hace sentir como en casa.

Como berciana, ¿qué crees que tiene El Bierzo que a todo el mundo le gusta?

La gente y los paisajes.

Aunque espero que sea lo más tarde posible, ¿qué has pensado hacer cuando acabes de jugar? ¿Quizá algo relacionado con lo que has estudiado?

Espero que esté relacionado con el mundo del deporte.

Si un día pensamos que estás desaparecida, ¿dónde crees que te podemos encontrar?

En un lugar con playa: Bora Bora, por ejemplo (risas).

¿Qué crees que le hace falta a este mundo para ser mejor?

Más paciencia y más sonrisas.

¿Tienes algún sueño?

Ver a Bembibre proclamándose campeón de la Copa de la Reina y que yo pueda vivirlo.