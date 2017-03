Respuestas sin complejos de Katya Fedorenkova

Proseguimos con nuestra sección ‘las 11 de las 11’, que permite conocer un poco más a las once jugadoras que habitualmente trabajan a las órdenes de Fran García. Cada semana, una de las jugadoras del Embutidos Pajariel Bembibre responde a las once preguntas que le formulamos y que permiten dar luz a sus intimidades.

En esta ocasión, es el turno de Katya Fedorenkova, que llegó al Bierzo una vez iniciada la presente temporada después de arrancarla en Mann-Filter Zaragoza. La rusa se ha adaptado muy bien a la vida en la capital del Bierzo Alto.

C. B. B.: Para empezar, cuéntanos tus primeros recuerdos relacionados con el baloncesto. ¿Cómo diste tus primeros pasos en este deporte?

K. F.: Nací en una familia de baloncesto, mis padres eran entrenadores. Desde mi primer mes de vida, siempre estuve con un balón. Mientras crecía, vi muchos partidos y me enamoré del baloncesto. Durante siete años estuve en la mejor escuela deportiva de Rusia. Ahí empezó todo.

C. B. B.: ¿Cuál es el momento más bonito de tu carrera?

K. F.: En la temporada 2012-2013 gané mi primera Eurocup. Hubo sentimientos inolvidables; aquel partido fue muy difícil. En 19 años tuve la fortuna de disputar dos finales con un gran equipo.

C. B. B.: Aunque sabemos que es difícil, ¿nos podrías decir tu jugador o jugadora favorito/a?

K. F.: En masculino, Allen Iverson y Stephen Curry. En femenino, Sue Bird y Kristi Toliver.

C. B. B.: ¿Qué aficiones tienes fuera del baloncesto?

K. F.: Me gusta viajar, ver series de televisión y pasar el tiempo con mi familia y mis amigos.

C. B. B.: Pasando a la cultura, ¿cuál es tu libro favorito?

K. F.: Me gusta Donde termina el arco iris, de Cecelia Ahern. También me gustan las obras de Paulo Coelho.

C. B. B.: No nos vamos de la cultura. Dinos tu película favorita.

K. F.: Elijo dos: Pretty Woman y Amor y baloncesto.

C. B. B.: Para acabar con la cultura, elige tu grupo o cantante favorito.

K. F.: También me quedo con dos: Beyonce y Rihanna.

C. B. B.: Ahora pasamos a la gastronomía. ¿Cuál es tu comida preferida?

K. F.: Me gusta todo. Por supuesto, me gusta más la comida de mi país, Rusia, pero también la italiana y la japonesa. No obstante, durante los últimos seis meses he empezado a disfrutar con la gastronomía española. Ahora es mi favorita (risas).

C. B. B.: Si algún día no te encontramos, ¿dónde estarás? ¿Podrías decirnos tu lugar favorito?

K. F.: Me gustan los lugares con playa, pero mis ciudades favoritas son Moscú, Praga y Nueva York.

C. B. B.: ¿Qué es lo que más te gusta de Bembibre?

K. F.: Es un pueblo pequeño, pero al mismo tiempo bonito y agradable.

C. B. B.: Concluimos este cuestionario preguntándote por un sueño que tengas pendiente.

K. F.: Mi sueño se quedará conmigo. No lo voy a contar.