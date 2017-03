Un triunfo para celebrar la permanencia

Con mínimas opciones de alcanzar las posiciones de play-off, el Embutidos Pajariel Bembibre tratará de vencer este domingo (19:00 horas) a Campus Promete para festejar una permanencia que ya es matemática tras la derrota este sábado de CREF ¡Hola! ante IDK Gipuzkoa. Después de las dos últimas derrotas ante CREF ¡Hola! y Lointek Gernika, que impidieron sellar esa salvación, las de Fran García tratarán de repetir los buenos tramos de juego de esas citas en el Polideportivo Lobete de Logroño.

Sin duda, un triunfo en la capital riojana sería un buen colofón a una dura temporada que para la plantilla berciana ha estado condicionada por las lesiones de las dos norteamericanas. Una campaña en la que la igualdad ha sido la nota predominante y en la que el objetivo de certificar la permanencia ha resultado más complicado que en temporadas anteriores por el mayor nivel de la competición. El equipo del Bierzo Alto buscará el décimo triunfo y tratará de seguir sumando en las tres citas que aún quedan por disputarse. Tres compromisos muy exigentes ante los dos primeros clasificados, SPAR Citylift Girona y Perfumerías Avenida, y en la siempre complicada cancha del Cadí La Seu.

Al respecto, el técnico del conjunto berciano, Fran García, declaró que «es un calendario muy complicado, con tres partidos ante equipos en zona de play-off. El otro rival, Cadí La Seu, también tiene opciones de llegar», agregó el míster asturiano, que se mostró satisfecho por el rendimiento de su equipo en la última cita, ante Lointek Gernika: «Cuando juegas contra grandes equipos, muchas veces, si no están acertadas, sale otra y lo está, que fue lo que pasó en el último encuentro. Hicimos un buen partido, pero no llegamos porque estábamos escasas de rotación y la gasolina no es la misma que en septiembre. Trataremos de competir bien otra vez en Logroño», apostilló.

Rachas similares, situaciones distintas

Tras las derrotas de las últimas dos jornadas, el cuadro bembibrense tratará de romper esa racha repitiendo el gran triunfo ante Campus Promete de la ida en el Bembibre Arena, donde las de Fran García firmaron uno de los mejores encuentros de la temporada. Fue precisamente en el recinto de la capital del Bierzo Alto donde el conjunto logroñés debutó en Liga Femenina y donde no ha logrado vencer aún. Las dos visitas anteriores del cuadro rojillo a Lobete se saldaron con reparto de triunfos, para bercianas la pasada campaña y para las riojanas en la de su estreno en la máxima categoría.

La racha actual del cuadro riojano no es mejor que la del conjunto berciano, pues acumula dos derrotas consecutivas. Éstas se han producido, no obstante, ante los dos primeros clasificados, Girona y Avenida, que serán precisamente los próximos rivales del conjunto rojillo. Antes, sin embargo, derrotaron a Lointek Gernika en Logroño y a CREF ¡Hola! en Madrid. Arrancaron la segunda vuelta con cuatro triunfos consecutivos.

Un rival de playoff

De hecho, como explicó Fran García, «Campus Promete está haciendo una gran segunda vuelta y tiene opciones claras de meterse en play-off. Como todos, es un equipo al que podemos vencer por la igualdad de la Liga», puntualizó el gijonés, que consideró, como claves del encuentro, que «debemos controlar la aportación de Romeo, que está haciendo grandes partidos, y controlar el rebote porque es un buen equipo, con jugadoras de nivel. Si controlamos estas facetas, tendremos opciones», concretó.

Liderado por Nicole Romeo, de hecho, el equipo dirigido por Andreu Bou se ha convertido en uno de los mejores de la Liga Femenina. La escolta australiana con pasaporte italiano, que no anotó en la ida por la buena defensa a la que fue sometida, promedia más de 14 puntos y es el principal peligro del cuadro logroñés. Junto a ella, el juego exterior riojano cuenta con la norteamericana Robyn Parks, que aporta más de 13 tantos por encuentro. Juana Molina y Paula Estebas ofrecen soluciones en la dirección de juego.

Si es peligrosa la línea de perímetro, no lo es menos el juego interior. Una de las jugadoras, Laura Herrera, es una vieja conocida de la afición berciana. La pívot insular promedia más de 7 puntos y más 6 rebotes. Otra estadounidense, Leslie Knight, que en su tercera campaña en Logroño suma más de 13 tantos por partido, completa un quinteto de gran nivel. Lo complementan jugadoras con experiencia internacional como Ana-Marija Begic, o en selecciones de base como Claudia Calvelo, Umo Diallo o María España.