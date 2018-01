Simonet: «El Ademar quiere contar conmigo y esperaré su oferta» Seba Simonet, en el entrenamiento de este miércoles. / Noelia Brandón El central argentino, que sufre una calcificación en el isquio que le dejará casi dos semanas más lesionado, reconoce tener ofertas pero primero quiere escuchar la propuesta leonesa DANI GONZÁLEZ Miércoles, 10 enero 2018, 19:49

El Abanca Ademar ha vuelto a los entrenamientos y sigue engrasando la maquinaria de cara a la segunda vuelta, que comenzará el 3 de febrero con el partido ante Cangas. Sin Juanín, todavía lesionado, y Simonet y Jaime Fernández entrenando aparte, los maristas esperan lograr la regularidad que no tuvieron en la primera vuelta.

Así lo reconoce el propio Seba Simonet, que afirma que afrontan la segunda vuelta de la temporada con «ilusión». «No hemos hecho las cosas como debíamos en liga y esa es nuestra prioridad. Tendremos más tiempo para prepararnos, no habrá tanta carga de partidos», señala.

El principal problema en la primera vuelta ha sido los partidos en casa. «Creo que fue un cúmulo de todo y teníamos un poco de presión. Salvo dos jugadores, el resto no habíamos estado en Champions. Ahora queremos jugar sin fallar en casa, como la temporada pasada, y seguir sacando puntos fuera para conseguir como sea la segunda plaza», explica.

Galería. Vejin, durante el entrenamiento de este miércoles. / D. González

Complicación en su lesión

Al primer partido de la segunda vuelta espera llegar Simonet. El central argentino no pudo disputar la Copa Asobal y una pequeña lesión se ha complicado. «Tengo una calcificación en el isquio, la lesión que tuve en pretemporada y he arrastrado durante toda la primera vuelta. Ayer no me sentí bien y queremos que se cure. Calculo que en dos semanas estaré plenamente recuperado», afirma.

El argentino es también uno de los jugadores maristas que acaba contrato en junio. Reconoce que no está preocupado por esta situación y que respetará los tiempos para escuchar al Abanca Ademar. «Hemos hablado alguna vez y tienen ganas de contar conmigo. Habrá que sentarse y negociar. Me ha llegado alguna cosa en las últimas semanas, pero primero voy a esperar al Ademar. Estoy más preocupado de cómo ganar a Cangas que de mi contrato», confiesa.