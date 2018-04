Rodrigo sigue esperando la oferta de renovación del Abanca Ademar Rodrigo, en un partido con el Abanca Ademar. / 7foto7 El central leonés se muestra «extrañado» por no haber recibido todavía una propuesta del club pese a que se habían comprometido a ello EFE Martes, 24 abril 2018, 11:16

El central Rodrigo Pérez Arce se muestra «extrañado» por el retraso del Abanca Ademar en presentarle una oferta de ampliación de contrato, algo que verbalmente le había expresado hace más de un mes cuando el club leonés ejecutó la cláusula unilateral de renovación por una temporada más.

«No sé cuál es su intención, igual prefieren esperar a la próxima temporada, pero lo cierto es que cuando firmamos la cláusula de renovación automática me dijeron que querían que continuara con un nuevo contrato por más temporadas y no he vuelto a recibir ningún tipo de noticia al respecto», señaló a Efe.

El exinternacional júnior de momento ve con «tranquilidad» el futuro ya que al menos tiene vinculación con el club de su tierra para la próxima temporada e imagina que «no hayan cambiado de opinión, porque siempre han transmitido lo contrario».

Rodrigo Pérez ha adquirido un mayor protagonismo esta temporada, alternando la titularidad en la posición de central con el internacional argentino Sebastián Simonet, incluso superando en la rotación al también internacional brasileño Acacio Marqués, aunque éste haya sido utilizado por Rafa Guijosa también para la posición de lateral izquierdo.

Por ello, el jugador leonés, que cuenta también en la primera plantilla con su hermano, el extremo internacional júnior Gonzalo Pérez Arce, cree que está siendo «la mejor temporada, con más oportunidades y minutos, aunque quizá en los últimos partidos las cosas no hayan salido tan bien».

Sobre la posibilidad de que el equipo ademarista mantenga la privilegiada segunda posición liguera, el central señaló que «la suerte es seguir dependiendo de ganar los tres partidos para cumplir el objetivo», aunque sí considere peligrosos a Granollers y Ciudad de Logroño «porque después de una primera vuelta donde se dejaron muchos puntos, han mejorado y tienen también muchas opciones».