Rafa Guijosa: «Soy ambicioso, quiero títulos con el Ademar» El entrenador del Abanca Ademar hace balance de la temporada, a la que le pone «un sobresaliente raspadillo» y considera que la asignatura pendiente son «los torneos cortos» DANI GONZÁLEZ Lunes, 12 junio 2017, 19:24

Con muchas opciones de entrar en Champions y con un récord de puntos en Liga Asobal, el Abanca Ademar de Rafa Guijosa ha concluido la temporada. Una campaña histórica, un curso envidiable al que el técnico madrileño le pone «un sobresaliente raspadillo».

«Estamos muy contentos y orgullosos, ha sido una temporada buenísima. El domingo estuve viendo al Barça contra Logroño, uno de los mejores equipos del mundo contra un ejemplo a seguir. A uno casi le ganamos, al otro le hemos metido nueve puntos de diferencia. Es para estar orgulloso y satisfecho», afirma.

Pese a todo, ve una «asignatura pendiente». «En los torneos cortos no hemos rendido como deberíamos. Analizando los partidos, el de la Copa Asobal fue accidentado, pero en el de la Copa del Rey estuvimos bien hasta que llegamos a un punto de atasco», radiografía.

Un problema de «madurez y ansiedad»

Guijosa cree que es «un problema de madurez, de experiencia, de gestión de momentos difíciles en los que, si pierdes, te vas para casa». A ello añade «el estrés y ansiedad de haber sido anfitriones». «Es un punto a mejorar y lo intentaremos», añade.

El entrenador madrileño recuerda que el objetivo a principio de temporada era «pelear por la tercera posición» pero «el día a día y la competición» les ha acercado a esa segunda posición. «La segunda vuelta fue sensacional. No, no esperábamos este rendimiento, pero somos ambiciosos y competitivos y, si se nos pone cerca un rival, vamos a por él», asegura.

«En el Ademar siempre te preparan para ganar, no vale cualquier cosa» RAFA GUIJOSA

La clave del éxito es, según Guijosa, «el trabajo». «Hay pocos equipos que trabajen y se exijan como este. Además, en este proyecto no vale cualquier cosa. Somos una entidad que prepara para ganar desde pequeños con el trabajo como medio. No somos como otros proyectos de Asobal en los que si no ganas no pasa nada o en los que da igual una posición que otra. Aquí somos cada vez más ambiciosos y cada crecemos más, queremos estar siempre arriba», explica.

¿Qué hubiera pasado de ganar en el Palau?

Esta característica de la ambición se pudo vislumbrar en los partidos ante el Barcelona y que esos dos choques siguen rondando en la cabeza de Guijosa. «Es inevitable pensar que lo tuvimos cerca, pero no por la idea de ganar al Barcelona y romper su racha, sino porque la liga estaría más ajustado y, con la regularidad que hemos mostrado, me gustaría ver qué hubiera pasado», señala. Guijosa cree «alguna vez perderán, no pueden ganar siempre» y espera que «sea el Ademar quién esté al lado cuando eso suceda».

En ese deseo y ambición de seguir mejorando, reconoce que le han sorprendido «todos los jugadores, me han dejado sin adjetivos». Pero destaca en especial a Mario López y a Diego Piñeiro. «Su rendimiento y efectividad durante toda la temporada ha sido descomunal. Luego puede llegar un partido o un momento puntual en el que fallan, pero su progresión ha sido espectacular», añade.

Gonzalo Pérez, un defensor central y un primera línea goleador

De hecho, Guijosa desvela que en la primera vuelta estuvieron sondeando refuerzos para el extremo derecho pero «el rendimiento de Mario López me ha hecho confiar en él». Para completar la posición, contará con Gonzalo Pérez, «ya se le queda pequeña la Primera Nacional y nos puede dar el rendimiento que buscamos». «Apostamos por la cantera, pero nos la jugamos con todas las garantías», asegura.

Lo que sí cree que necesitarán reforzar es la defensa y la primera línea. En esta primera demarcación, buscan «un jugador fuerte, defensor central para aumentar el nivel de esta línea». «Nos hemos dado cuenta con la baja de Juanjo que el equipo se resiente si hay una ausencia ahí», justifica. Además, quiere incorporar un «primera línea con gol».

«Creo en la lógica, por eso creo que estaremos en Champions»

Y todo ello pensando en la Champions, ya que para competir Europa requiere «más pólvora y refresco» en una plantilla continuista con la que espera estar en la máxima competición continental. «Creo en la lógica, y sería un desastre por parte de quien sea que un proyecto como el nuestro no esté en la Champions cuando tienen plaza otros de otros países que, ni de lejos, son tan atractivos deportiva y socialmente como el del Abanca Ademar», explica.

«Soy el primero que va a exigir la defensa de la segunda posición» RAFA GUIJOSA

No solo eso, Guijosa confía en que sean incluidos en los grupos «con los equipos más potentes» porque «es donde más creceríamos». Recalca que el club ya ha hecho «todo lo que tenía que hacer» y espera conocer el veredicto «cuanto antes».

Optimista y ambicioso por naturaleza, Rafa Guijosa ya mira al futuro. Y en ese futuro ve un listón colocado por ellos mismos. «Soy el primero que va a exigir defender esa segunda plaza. Tenemos que ser consecuentes con lo que hemos conseguido y vamos a salir a por ella con valentía y orgullo», afirma.

Pero un soñador como Guijosa, que un día se imaginó a su Abanca Ademar en la Champions, algo que está a punto de cumplir, mira más allá. «Tengo sueños y quiero cumplirlos. Yo quiero títulos con el Ademar».