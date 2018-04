Juanín plantea su futuro como entrenador del Ademar Juanín García. El jugador del Abanca Ademar recibirá, junto con Fernando Hernández, el galardón del Premio Castilla y León del Deporte 2017 MARINA ESCUDERO Jueves, 19 abril 2018, 12:24

Leonés, 40 años y deportista al máximo nivel. Así se presenta el jugador de balonmano del Ademar Juan García Lorenzana más conocido como Juanín que este año ha sido, junto con su compañero Fernando Hernández, el galardonado con el Premio Castilla y León del Deporte 2017. Un reconocimiento que completa una larga trayectoria deportiva en la que ha conseguido los títulos de máximo goleador de la selección española y de la liga Asobal y de los Juegos Olímpicos de Pekín. Ahora, tras 22 años en la máxima categoría de este deporte, el leonés se plantea un futuro en el que el balonmano esté presente de una u otra manera.

Es la primera vez que el balonmano se reconoce en estos premios en la categoría de deporte, ¿esto le da un significado especial al galardón?

La verdad es que estoy contento por que se reconozca nuestro trabajo y por que nuestro deporte tenga el reconocimiento en mi persona y en la de la Fernando. Siempre que el balonmano es valorado en premios de este tipo es importante y nos hace estar orgullosos de lo que hacemos día a día. Es un premio para todos.

¿Cómo recibió la noticia?

Estaba de viaje a Pontevedra porque jugábamos allí un partido de liga y me llamaron mientras estaba en el autobús. Me pasaron con la consejera de Cultura y ella me dio la noticia. No me lo esperaba, no estaba al tanto de que se fallaba ese premio y me sorprendió mucho. Fue una alegría inmensa y me sentí muy agradecido. Luego el teléfono no dejó de sonar.

Ha ganado ligas, copas, recopas; ha participado en Juegos Olímpicos...después de una carrera tan premiada, ¿los reconocimientos siguen haciendo la misma ilusión?

Sí, siempre te hacen ilusión, es un reconocimiento a tu trabajo y al día a día, es gratificante en todos los sentidos y sigue importando mucho. Este premio lo recibo como recompensa a una trayectoria de muchos años, y que se acuerden de mí y de mi esfuerzo me hace sentirme contento y agradecido.

Medalla de oro en campeonatos del mundo, ganador de copas del rey, de ligas, primer jugador en alcanzar los 2000 goles en Asobal... ¿qué le queda hacer como deportista?

Los deportistas nos movemos por objetivos. Yo practico un deporte colectivo y mis metas son las del equipo. Día a día, tengo que prepararme y estar bien físicamente para poder ayudar a mi equipo. Estos retos del día a día se convierten poco a poco en grandes objetivos, como intentar volver a ganar el subcampeonato, jugar la final de la liga o ganar la copa del rey. El deporte se compone de marcarte una meta e intentar llegar a ella, eso nunca lo pierdo de vista.

¿Para cuándo romper la barrera de los 3.000 goles?

Eso es mucho (comenta entre risas). Ahora llevo 2.600 y llegar a los 3.000 supondría seguir unas tres temporadas más y con mi edad hay que ir pensando más a corto plazo. Superar los 3.000 sería muy complicado.

¿Cómo responde el cuerpo tras 22 años dedicados al deporte al máximo nivel?

Debuté con el Ademar en el 92 y al final el cuerpo va resintiéndose. Las pequeñas molestias ya no me permiten continuar entrenando, cualquier cosa me obliga a tener que descansar un par de días... hay que dosificar. Pero por otro lado, conozco mucho mejor mi cuerpo y sé cuándo los músculos se cargan y cuándo tengo que parar.

¿Hay algún momento de su trayectoria que recuerde con especial cariño?

Recuerdo todos los títulos que he ganado con mucho cariño, pero a lo mejor, el momento más soñado para mí, el más sentimental, el que soñaba desde que era pequeño fue el día que debuté con el Ademar. El día que me vestí con la camiseta del primer equipo fue algo muy especial, porque yo desde niño venía los domingos a ver jugar al equipo y para mí era un sueño. Los demás momentos han sido consecuencia de los títulos y los grandes equipos de los que he podido formar parte.

Siempre dice que las circunstancias le han ayudado, que ha evitado lesiones y que ha estado en grandes equipos en sus mejores momentos. Pero, ¿cuál es el secreto para permanecer 20 años y convertirse en una leyenda del balonmano?

Secretos no hay. Es esencial que te guste lo que haces, tienes que cuidarte y tener suerte, además del sacrificio, la dedicación y el talento. Tienes que estar al cien por cien todo el día, que el entrenador te dé la oportunidad...Es la suma de muchas cosas que, si se juntan, pueden hacerte ganar títulos, jugar en la selección. Es esa mezcla.

Recibe este premio junto con tu compañero Fernando Hernández, ¿considera que son los símbolos de una generación en el balonmano?

Puede que sí. Somos dos jugadores que hemos formado parte de equipos que han ganado títulos. Fernando ha jugado en el Ademar, en el Barça y ahora volvió a Valladolid y yo ahora también he vuelto al primer equipo donde empecé. Nuestras carreras son parecidas, salimos de casa, fuimos a equipos grandes, ganamos medallas, títulos y luego volvimos. Además, somos dos de los jugadores más viejos de la liga y estamos todavía compitiendo al máximo nivel. Puede que seamos un espejo para los jóvenes o los niños que empiezan a hacer balonmano.

¿Cree que este premio puede suponer un repunte para un deporte castigado por la crisis?

Tenemos que aprovechar todos los buenos momentos. Siempre que se hable del balonmano en un buen sentido, será beneficioso. Hace años, este deporte solo era noticia por los fraudes y los clubes que cerraban, era mala publicidad. Ahora ha pasado el chaparrón y podemos ser los protagonistas de buenas las noticias, como cuando ganó la selección el europeo y ahora este premio. Ojalá que sirva como reivindicación y que el balonmano salga fortalecido.

¿Es un deporte bien valorado socialmente?

Creo que sí, es un deporte escolar, que todo el mundo practica en algún momento. Se juega mucho entre amigos, en los colegios y yo así lo veo en León. No es algo ajeno, sino que está muy presente en la vida de mucha gente. Y además se conocen los clubes y todo el mundo sabe, más o menos, los jugadores más importantes y los títulos que van consiguiendo. Es algo popular y presente entre la sociedad.

¿Cómo cree que ha cambiado?, ¿qué aspectos destacaría por su transformación desde que empezó a jugar?

El balonmano ha pasado de estar bien, a estar a casi hundido y ahora estamos de nuevo reflotando. A nivel económico ha habido años en los que la Liga contaba con unos presupuestos altísimos y los equipos tenían un gran nivel y podían fichar a grandes estrellas del balonmano mundial. Luego, muchos tuvieron que desaparecer por impagos con la crisis, y fue un claro síntoma de que los clubes se estaban gestionando mal. Pasamos de importar jugadores a tener que exportarlos a la liga alemana o francesa. Ahora alguno está volviendo y es el momento de que España deje de exportar a los grandes jugadores y la Liga Asobal vuelva a ser de las mejores de Europa.

¿Qué es lo mejor y lo peor que te aporta el deporte?

Lo mejor es disfrutar de cosas impensables y cumplir sueños como jugar en el Ademar o ganar títulos con la selección o disputar unos juegos olímpicos. Todo lo que me ha dado el balonmano ha sido increíble y todavía no me he parado a pensar en todo eso porque da vértigo. Entre las cosas que pesan, está el pasar mucho tiempo fuera de casa o perderte vacaciones, navidades, tener que guardar hábitos y horarios... eso a veces es difícil cuando eres joven y también cuando eres padre. Se pasa muy mal cuando tienes que estar un mes fuera de casa para jugar con la selección, pero es lo que hemos elegido y no me quejo ni mucho menos.

Después de una vida entera vinculada al balonmano, ¿dónde se ve en diez años?

Me gustaría seguir vinculado al balonmano, mi deporte, pero es complicado. Los clubes no tienen una mega estructura como los clubes de futbol en los que puedas encajar cuando te retiras. Pero de momento soy jugador y llevo tres años entrenando a un equipo de la base del Ademar y me está enganchando mucho. Por ahí puede que vaya mi futuro. Además para este verano he organizado un campus de balonmano y actividades deportivas. Es un proyecto que me ilusiona mucho y lo voy a dar todo para que salga bien.

Ha pasado por grandes equipos, pero al final ha vuelto al Ademar que es donde empezó. ¿Se lo planteas como una vuelta a casa?

Totalmente, porque de aquí ya no me voy a marchar. Nunca se sabe, pero no es mi pensamiento el volver a fichar por un equipo de fuera. Cuando tuve la posibilidad de volver, lo hice porque era una opción muy buena para mí. Lo veía como la oportunidad para cerrar un ciclo y ayudar al club que me vio nacer deportivamente a que siga estando arriba porque seguimos siendo un club grande en España. Mis objetivos se están cumpliendo y estoy encantado de haber vuelto y aunque en junio acaba mi contrato, mi idea es seguir aquí.