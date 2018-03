Juanjo Fernández cree que la lesión «no condiciona» su futuro Juanjo Fernández, tras la operación. El lateral agradece que el Abanca Ademar le haya permitido «centrarme en la operación» y asegura que «en unas semanas, mi futuro debería aclararse para un lado u otro» EFE Jueves, 15 marzo 2018, 18:27

El lateral del Abanca AdemarJuanjo Fernández cree que la lesión en su tobillo derecho, de la que fue intervenido este miércoles en el Hospital La Luz de Madrid y que le mantendrá inactivo entre diez y doce semanas, «no tiene porqué condicionar» su futuro, al concluir su contrato con el club leonés el próximo 30 de junio.

«No tiene porqué interferir, ni en las negociaciones con el Ademar, ni tampoco ante otras posibles ofertas, porque es una lesión que no reviste demasiada gravedad y de cara a la próxima temporada estaría en perfectas condiciones», ha declarado.

El jugador manchego, que cumple su tercera temporada en las filas ademaristas recibió hace semanas una oferta de renovación del club por dos campañas más y otra tercera opcional que rechazó inicialmente, pero que el club ha mantenido en los mismos términos, según ha confirmado el jugador.

«Es cierto que me han mantenido la oferta y que había cosas que no me satisfacían, por eso habrá que sentarse a hablar porque ellos han respetado que me centrara en la operación pero en unas semanas debería quedar todo claro en un sentido u otro», ha afirmado.

Fernández completará la primera parte la recuperación de su lesión -reconstrucción del ligamento externo mediante un anclaje en el maleolo peroneal, al presentar el mismo un arrancamiento óseo antiguo en el peroné- en su ciudad natal, Ciudad Real, y transcurrido este periodo de tres semanas, una vez que pueda apoyar el pie, se trasladará a la capital leonesa para continuar la recuperación