Juanín García quiere seguir en activo y espera «renovar con el Ademar»
Miércoles, 27 diciembre 2017

El máximo goleador histórico de la Liga ASOBAL y de la selección española, Juan García Lorenzana "Juanín", ha declarado este miércoles a Efe que mantiene intactas las "ganas e ilusión" por continuar en activo y poder seguir militando en el equipo de su tierra, Abanca Ademar, en el que vive su segunda etapa tras el paso de una década por el FC Barcelona.

El jugador leonés, que ha superado ya la barrera de los 40 años, tan solo se encuentra condicionado por el aspecto físico por lo que, una y otra vez, recurre a la expresión "mientras el cuerpo aguante", después de que en su longeva carrera le hayan respetado las lesiones de gravedad.

Sin embargo, en la actualidad se encuentra recuperándose de una lesión -elongación en el isquiotibial izquierdo- que le hizo llegar muy condicionado a la última competición de 2017, la Copa ASOBAL disputada en León, donde fue una sombra de lo que habitualmente aporta en el juego de su equipo.

Recuperar la regularidad

"Tenía la obligación de intentar ayudar al equipo porque me necesitaba, dadas las circunstancias de la lesión de y por eso no había nada que plantearse, aunque está claro que la lesión condicionó la aportación y no fue el mejor fin de semana a nivel particular", ha reconocido.

Durante este parón confía en que se avance en las negociaciones para conocer si continuará una temporada más en activo "aunque es el club el que marca los tiempos y los plazos y hay que respetarlo, cuando además hay muchos jugadores en la misma situación", ha advertido.

Montpellier

El veterano extremo sigue confiando en las opciones del Abanca Ademar de poder repetir, como máximo objetivo, el subcampeonato de liga "siempre que se recupere la regularidad, sobre todo en casa, en la segunda vuelta, una vez que el calendario sea más llevadero".

Tras la disputa del Europeo de selecciones en Croacia, volverá en el mes de febrero la actividad competitiva de clubes, con una eliminatoria de Liga de Campeones entre el conjunto leonés y el Montpellier francés, al que Juanín García considera "varios peldaños por encima", aunque confía en "poder competir e incluso ganar en León y después luchar en Francia, aunque será muy difícil".