Guijosa: «Queremos ser segundos y lo vamos a pelear» Rafa Guijosa, durante el partido. / Peio García El entrenador del Abanca Ademar destaca el «partidazo» que han realizado los jugadores maristas DANI GONZÁLEZ Sábado, 17 marzo 2018, 19:03

Contento, satisfecho y con ganas de más. Rafa Guijosa no podía ocultur su felicidad por la victoria del Abanca Ademar ante Anaitasuna, en una tarde en la que los maristas han realizado un «partidazo», tal y como ha destacado su entrenador.

«Hemos sido capaces de ponernos por delante de Anaita y les hemos dominado. Tienen calidad, respondieron y apretaron el marcador, pero teníamos armas para contrarrestarles y paramos su reacción», explica.

Pese a ello, Guijosa destaca que esta victoria tiene sentido «si ganamos el próximo». «Estamos haciendo bien las cosas. Nuestro rivales tienen que enfrentarse entre ello y contra el Barça y si, además, les metemos presión sin fallar, mucho mejor. Queremos ser segundos y lo vamos a pelear», apunta.

El entrenador marista afirma que están yendo a más, como hicieron en la Champions. «Esa competición nos ha dado un plus de experiencia que hoy se ha visto. El equipo está creciendo. Tenemos más fe en lo que hacemos y estamos más frescos. Es el momento de no fallar, el momento en el que la competición pide lo mejor de cada uno y lo estamos logrando», señala.

Pese a no querer destacar a nadie por encimar de los demás ya que «un día el protagonista es uno y al siguiente, otro» y recalcar que lo importante es «el equipo», ha sido inevitable hablar de Biosca. «Está haciendo una temporada sensacional y me alegro por él. No hay más secreto que el trabajo, él es un apasaionado del balonmano y trabaja muchísimo, además de tener un gran margen de mejora. Apostamos por él precismaente por esto y debería estar en la órbita de la selección, algo a lo que, con partidos como el de hoy, ayuda», asegura.