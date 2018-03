Guijosa: «No podemos perder un punto por no hacer lo que debemos» Rafa Guijosa. / Peio García El técnico del Abanca Ademar, enfadado por el partido de los suyos, considera que «no hemos sido el equipo que debemos ser, más aún delante de nuestra gente» DANI GONZÁLEZ Miércoles, 28 marzo 2018, 22:38

Visiblemente molesto por el resultado y el hecho de sumar un solo punto ante Puerto Sagunto, Rafa Guijosa ha advertido en sala de prensa que se iba a contener: «estoy enfadado y no quiero decir cosas de las que luego me pueda arrepentir».

El entrenador ademarista dejó claro que este miércoles «no hemos sido el equipo que debemos ser, más aún delante de nuestra gente». Guijosa no quiso culpar a un jugador ni a una acción en concreto, ya que «sería muy cobarde refugiarnos en un error de uno de nuestros chicos, de los que se ha dejado el alma, porque es así como se puede fallar». «Lo que no se puede hacer es perder un punto por no hacer las cosas que debemos», añadió.

El madrileño no se olvidó de felicitar a Puerto Sagunto, «capaz de sacarnos los colores», y ensalzó la capacidad de los valencianos para «imponer su ritmo y sacar lo mejor de sí mismos». «Nos han faltado dos marchas para estar a su altura», afirma.

Guijosa considera que «algo no ha funcionado bien en la cabeza de algunos jugadores desde el inicio» y recalca que «nos ha costado, se nos ha atravesado el partido», antes de ensalzar la labor de la portería y de Gonzalo Pérez.

El entrenador del Abanca Ademar también manifiesta que ha faltado un «punto de fortuna» y lamenta haber «perdonado al rival» en las ocasiones que tuvieron para romper el partido.