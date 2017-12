Guijosa: «Podemos perder claridad, pero no nuestra esencia» Rafa Guijosa. / Peio García El técnico del Abanca Ademar considera que fallaron «cuando no debíamos» y, pese a reconocer que existe el cansancio, no lo usa como excusa DANI GONZÁLEZ Sábado, 9 diciembre 2017, 18:55

El Abanca Ademar ha sumado su segundo tropiezo consecutivo en la Liga Asobal, pero Rafa Guijosa evita poner excusas. El técnico marista, tras perder ante Logroño por 32-29, ha considerado que empezaron el partido «frescos, con las ideas claras en defensa y con alegría en ataque, pero nos hemos ido apagando».

«Sin defensa no somos nada», ha añadido el madrileño, que ha reconocido que tiraron de «pelea y garra» pero que fallaron «cuando no debíamos». «En la segunda mitad no pudimos frenar a Logroño». Pero ha lamentado haber comenzado con las ideas claras y no haber podido finalizar con ellas: «podemos perder claridad en ataque, pero nunca nuestra esencia. Hay cansancio, pero no ha tenido nada que ver, hemos sido superados por un gran rival».

En los últimos minutos se la han jugado con jugadas personales y ataques rápidos «porque había que arriesgar, pero hemos tenido errores». Ha señalado que Logroño les ha hecho daño con «Garciandia y la continuidad con el pivote». «Hemos arriesgado saliendo a nueve metros y ahí se ha notado que nos faltaban piernas», ha explicado.

Ahora, Rafa Guijosa apela a pensar en el próximo partido, el derbi ante el Atlético Valladolid. «Tenemos que analizar bien qué está fallando y sacar fuerzas de donde sea para ganar», ha concluído.