Guijosa: «Si ganamos el sábado, estaremos clasificados» Rafa Guijosa, en un partido. El técnico del Abanca Ademar señala que era «importante» ganar en Puente Genil antes de la 'final' ante el Skjern DANI GONZÁLEZ Miércoles, 22 noviembre 2017, 22:45

Victoria y salto de página en el Abanca Ademar, que ya ha olvidado el tropiezo ante Bada Huesca. Y es que la filosofía de Rafa Guijosa, entrenador de los leoneses, es mirar hacia adelante y ahora ya se atreve a hablar del partido de Champions de este sábado (19:30 horas) ante el Skjern. «Si ganamos, estaremos clasificados».

Guijosa afirma, en los micrófonos de Cope León, que «esta fiesta del balonmano que vamos a ofrecer a León es algo que nos hemos ganado». «Tenemos la opción de lograr un puesto entre los mejores de Europa», señala.

El entrenador marista recalca que «necesitábamos ganar» y ve al equipo «con más posos, sensación de control y sabe competir». «Era importante la victoria. Se enfrentan rivales directos y hay sorpresas», añade.

El madrileño ve a su equipo «muy competitivo y con mucha ilusión». «La Champions nos está permitiendo ganar experiencia y saber que hay que aprovechar nuestros momentos y no fallar. Hoy no lo hemos hecho, hemos regalado demasaidos balones que han complicado un partido que podíamos haber ganado co nmás holgura», asegura.

Por último, Guijosa reconoce que acepta el cartel de «equipo a batir por la segunda posición» y han salido a por ello «sabiendo que es duro y difícil» en una Asobal «en la que no hay tantas diferencias».