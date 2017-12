Guijosa evita las cábalas y solo piensa en la victoria en Noruega Rafa Guijosa, durante un partido. En todo caso se ha mostrado convencido de la capacidad del equipo danés y respecto al empate que podría servir a ambos en sus objetivos ni se lo plantea EFE Viernes, 1 diciembre 2017, 20:38

El entrenador del Abanca Ademar, Rafael Guijosa, ha preferido «evitar cábalas» y tan solo buscar el domingo en Noruega una victoria ante el Elverum Handball que le coloque con opciones de poder estar en la siguiente fase de la Liga de Campeones.

Por ello, ha eludido preocuparse de lo que pueda ocurrir en el otro encuentro en el que juega un rival directo como el Gorenje Velenje esloveno que necesitaría puntuar en la pista del líder Skjern danés para que un hipotético triunfo leonés en cancha noruega no sirviera para obtener la segunda plaza del grupo C.

«Vamos a ir a Noruega a ganar y con la confianza de que podemos traernos la clasificación, porque siempre que me he visto en situaciones similares, de depender de terceros, he preferido que prefiero que no me llegue ninguna información del otro partido para centrarnos en los nuestro», ha asegurado.

En todo caso se ha mostrado convencido de la capacidad del equipo danés y respecto al empate que podría servir a ambos en sus objetivos ni se lo plantea «porque el Skjern es superior al resto de este grupo y nadie se puede plantear que se pacte un empate en esta competición».

Sobre la sucesión de partidos fundamentales en las últimas semanas, tanto en la Liga ASOBAL como en la máxima competición continental, Guijosa ha recalcado que considera «un orgullo llegar a esta jornada final con opciones y con el reto de ganar a un gran equipo que ganó en León, cuando el premio es estar en el top 16».

Del Elverum ha destacado su fortaleza física «con una defensa con cuatro torres de dos metros, por lo que la única preocupación es encontrar la frescura y que se hay que jugar en ataque posicional, que sea con ventaja en el marcador».

El hecho de que los noruegos ya no cuenten con opciones de clasificación tampoco cree el entrenador ademarista que le condicione «porque a estos niveles de profesionalismo no tiene por qué afectarles y además esa falta de presión les hace más peligrosos».

Con respecto a la obligada ausencia del extremo Jaime Fernández, lesionado en la zona cervical ante el Fraikin Granollers, el entrenador madrileño ha avanzado que incluirá en la convocatoria al internacional juvenil Adrián Casqueiro