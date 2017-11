Guijosa: «Los árbitros han tomado un protagonismo que no deben tener» Guijosa, durante el partido ante Huesca. / Peio García El entrenador del Abanca Ademar, claramente molesto con las decisiones arbitrales, considera que han pasado «cosas raras» en los últimos minutos de partido DANI GONZÁLEZ León Domingo, 19 noviembre 2017, 23:07

Molesto y enfadado. Así se ha mostrado Rafa Guijosa, técnico del Abanca Ademar, ha cargado contra la pareja arbitral del partido entre leoneses y Bada Huesca, que acabó 27-27 con varias decisiones polémicas en los últimos minutos.

«Todos habéis visto lo que ha pasado aquí. No quiero hablar de arbitrajes, ya que he hablado de ello con los responsables federativos, pero lo que es inadmisible es que tomen un protagonismo que corresponde a los jugadores», lamenta Guijosa.

El entrenador del Abanca Ademar considera que ha habido «cosas raras» en la última jugada, «pero también en otras». «Me quedo con que hay que dar un poco más todavía. No tenemos ayuda de nada y no podemos excusarnos en decisiones arbitrales», añade.

El madrileño ha insistido en la mala actuación arbitral ya que «si el público más sabio de la Asobal protesta, es por algo». «Ha habido algo que no nos ha beneficiado. Por aquí han pasado muchos árbitros, y de pocos se ha quejado esta afición, la mejor de España, como de los de hoy», añade.

Guijosa no da por bueno el empate ante Huesca ya que «todo lo que no sea ganar no me vale». «Se nos ha complicado mucho el partido, nos ha costado remontar y teníamos el partido ganado, pero al final, empate», señala.

También ha tenido tiempo para alabar el partido de Huesca, un equipo «muy potente que ha desplegado lo mejor que tienen, especialmente en portería». «Nos ha faltado frescura y acierto, pero lo hemos peleado», concluye