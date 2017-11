En busca del paso definitivo

Matar dos pájaros de un tiro. Esto es lo que busca el Abanca Ademar en el BBC Arena de Schaffhausen ante el Kadetten suizo. Los maristas se la juegan en el país helvético, ya que una victoria les acercaría mucho a la siguiente ronda de Champions, este jueves a partir de las 20:15 horas.

Y, si el Abanca Ademar ganara, como hiciera en la primera vuelta (29-28), dejaría al potente Kadetten fuera. Sin embargo, será un partido complciado, ya que en Suiza, los helvéticos han ganado todos sus partidos ante Elverum (36-30), Gorenje Velenje (31-28) y Skjern (25-24).

Los de Guijosa buscan apoyarse en su fenomenal estado anímico y físico para dar la sorpresa en Schaffhausen y dejar en la estocada a un Kadetten que, de caer ante el Abanca Ademar, podría ser juez de la competición.

Pero los leoneses no piensan en perder. No lo piensan porque, desde el parón de selecciones, no han estado, ni siquiera, cerca de hacerlo. Cuatro triunfos consecutivos, con una recuperación de juego, sensaciones y mental, son los avales para conqusitar Schaffhausen.

David Fernández, descartado

Para este compromiso, Rafa Guijosa ha decidido dejar fuera de la convocatoria al lateral campeón del mundo júnior con España, David Fernández, después de que en el anterior encuentro frente al Gorenje Velenje esloveno el excluido fuera otro de los jugadores en esta posición, el serbio Predrag Vejin.

En el Kadetten destaca su central internacional húngaro Gabor Csaszar, junto con el veterano extremo Manuel Liniger y el lateral Luka Maros, dentro de un bloque que sobresale por su poderío físico, al menos en cuanto a envergadura, a pesar de lo cual Guijosa ha avanzado que la estrategia leonesa volverá a ser la de imprimir un fuerte ritmo, aprovechando quizá una mayor amplitud de banquillo.

Una gran oportunidad para dejar a un duro rival fuera y dar un paso adelante que podría ser definitivo. Una nueva final europea para el Abanca Ademar que, este jueves, busca acabar con la inexpugnabilidad del Kadetten en su casa.