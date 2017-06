Fernando Hernández, con 44 años, seguirá en el Atlético Valladolid

El que fuera campeón del mundo, subcampeón de Europa y bronce olímpico con la selección española, y ganador de todos los títulos posibles con Ademar de León, Portland o Barcelona, Fernando Hernández, seguirá aportando su experiencia y disfrutando con el balonmano en el Atlético Valladolid, con 44 años.

El veterano jugador y el club de su ciudad han alcanzado un acuerdo de renovación por un año más, lo que le permitirá sumar su vigésima tercera temporada en la liga Asobal, la segunda de ellas con el Atlético Valladolid, al que llegó en sus comienzos, hace tres años.

Según ha advertido hoy Hernández en rueda de prensa, «no debe mirarse la edad de los jugadores, sino lo que aportan al equipo y el peso que tienen en el mismo» y que, en su caso, es más que evidente puesto que es el máximo goleador del conjunto vallisoletano y, además, una pieza clave en el vestuario.

Su objetivo es «seguir aportando todo lo que pueda en la pista, para ponérselo difícil al entrenador y tener muchos minutos de juego», mientras que en el plano colectivo, de la mano del Atlético Valladolid, aspira a «consolidarse en la categoría y tratar de escalar alguna posición más».

En opinión del lateral zurdo, la pasada campaña «supuso una toma de contacto con la liga Asobal», en la que el conjunto azulón era novato, pero ahora la mente debe estar puesta «en seguir creciendo como equipo, como club y adaptar a los nuevos jugadores rápidamente para perder el menor número de puntos posible».

Su secreto para continuar en un gran estado de forma a los 44 años, y además hacerlo siendo el máximo goleador, es «disfrutar jugando y salir a ganar y a competir al máximo en cada partido, y a luchar y trabajar a tope en cada entrenamiento», ha explicado.

«El año pasado tenía la incertidumbre de cómo iba a estar en el regreso a Asobal, puesto que es una competición más exigente, pero me he encontrado muy bien físicamente, después de un pequeño bajón que tuve en diciembre, y me he podido organizar en el trabajo para estar al día de todo», ha comentado.

Fernando Hernández compagina su papel en el Atlético Valladolid con la empresa familiar, un almacén de aluminio en el que trabaja por las mañanas, y ha sido capaz de seguir brillando a un gran nivel aun cuando a veces el cansancio se acumulaba y costaba seguir el ritmo de los viajes y partidos entre semana.

Fernando Hernández ha apuntado que él «no es el abuelo de la liga», ya que José Javier Hombrados tiene un año más que él y sigue en activo, si bien en el caso de los porteros es más habitual que prolonguen su carrera deportiva, por lo que se trata del más veterano jugador de pista.

Según el lateral derecho, «en un equipo es bueno mezclar veteranía con juventud, porque los jóvenes aportan esa frescura que se necesita muchas veces para salir de un bloqueo, y los veteranos el temple y la experiencia para saber afrontar con madurez algunos encuentros».